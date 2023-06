Remaniement du gouvernement du président Talon: Olushegun Adjadi Bakari nommé ministre des Affaires Étrangères

Vues : 10

Olushegun Adjadi Bakari

Après le départ de Aurélien Amah Agbénonci au poste de ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a été nommé pour le remplacer. L’information a été rendue publique dans un communiqué N°002/PR/SGG/SP en date du mardi 6 juin 2023. A travers ce communiqué, le Secrétaire Général du Gouvernement, Edouard Ouin-Ouro a informé que le président de la République, Patrice Talon, a procédé après consultation du Bureau de l’Assemblée nationale et conformément aux dispositions de la constitution, à la nomination de Olushegun Adjadi Bakari au poste de Ministre des Affaires Étrangères. Cela en remplacement de Aurélien Amah Agbénonci. Il faut noter que les titulaires des autres portefeuilles ministériels restent inchangés. Proche collaborateur du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Bio Tchané, il a été pour lui, conseiller à l’économie lors de la présidentielle de 2016. Le nouveau promu a été aussi ministre conseiller économique du président togolais Faure Gnassingbé. Olushegun Bakari est responsable de MAuto, société spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques en Afrique subsaharienne. Il est titulaire d’une maîtrise de mathématiques et d’un Master en Finances de la Skema Business School. Le nouveau ministre des Affaires étrangères a été par ailleurs, chargé de la supervision des activités de la Banque d’investissement à la direction financière et de la stratégie du Groupe Société Générale. Economiste, il a été aussi banquier sénior en charge des grands groupes du secteur automobile français et directeur financements structurés Afrique avec la charge de la couverture du Nigeria et des pays d’Afrique Australe.

Alban TCHALLA