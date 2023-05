Visite gouvernementale à Kaobagou, suite aux tueries: Près de  20 millions de Francs CFA mis à la disposition des victimes

Vues : 5

Ce que vous devriez savoir : Le chef de l’Etat a dépêché une délégation, le lundi 15 mai 2023, à Kaobagou, commune de Kérou pour apporter son soutien et sa compassion aux familles endeuillées dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 par une attaque terroriste ayant fait des morts. La délégation était composée des ministres Alassane Seidou de l’intérieur, Alain Fortunet Nouatin de la Défense, Raphaël Akotègnon de la Décentralisation ainsi que des cadres techniques, du préfet de l’Atacora et du maire de Kérou. Lors de cette visite, les émissaires de Patrice Talon ont annoncé aux populations le déblocage ponctuel par le gouvernement, d’une enveloppe financière d’environ 20 millions de Francs CFA au profit des populations victimes d’actes terroristes à Kaobagou et à Banikoara.

Que disent les autorités : Au cours de cette rencontre qui s’est tenue à la place publique de Kaobagou, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, a fait savoir aux populations que le gouvernement a aussitôt réagi suite à ces évènements malheureux. Il a ainsi, renforcé le dispositif de sécurité par le déploiement supplémentaire de renforts militaires et sécuritaires avec les moyens logistiques conséquents. Ces mesures prises, selon le ministre, ont permis l’arrestation de certains auteurs de cette attaque barbare. « Le gouvernement dépense des centaines de milliards de Francs CFA pour la sécurité des citoyens et continuera à le faire », a-t-il ajouté. Le ministre a encore une fois réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre ce combat et invite par la même occasion, les populations à la collaboration avec les forces de défenses et de sécurité pour une coproduction de la sécurité. « Vous populations, votre partition est essentielle. Car, quels que soient les moyens mis en œuvre et les efforts des Forces de Défense et de Sécurité, votre partition est primordiale. Je vous invite donc à la vigilance et à ne pas faire de la rétention de l’information, c’est ça la coproduction de la sécurité » dit-t-il.

Les ministres Alain Fortunet Nouatin et Rapahaël Akotegnon ont aussi invité les populations à plus de disponibilité pour combattre ensemble le terrorisme. Pour sa part, le Directeur Général de la Police Républicaine, Soumaïla Allabi Yaya, a expliqué aux populations le dispositif mis en place, les opérations en cours, les comportements à avoir avec les Forces de Défense et de Sécurité pour une bonne collaboration.

Par ailleurs : Dans le cadre de cette tournée dans les zones victimes de terrorisme, la délégation gouvernementale visitera aussi deux autres localités touchées afin de leur apporter le message de condoléances, de solidarité et d’encouragement du gouvernement et de son Chef.

Assise AGOSSA