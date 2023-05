Festival international Zogben : Le SE de Savè, Jean Azanmasso promet accompagner la 3ème édition

Vues : 4

La délégation du comité d’organisation de la 3è édition du Festival International Zogben a été reçue en audience par le secrétaire exécutif de la mairie de la commune de Savè, Jean Azanmasso, pour lui présenter le Festival International Zogben dont la 3è édition se déroulera dans sa commune. Au cours des échanges, le SE a rassuré la délégation de sa disponibilité à les accompagner pour œuvrer au rayonnement de sa commune.

La 3ème édition du festival international Zogben se tiendra du 11 août au 13 août 2023 à Oké-Owo dans la commune de Savè. Elle a pour objectif de contribuer à faire connaître le patrimoine culturel immatériel Béninois à tous, d’induire une économie d’échelle et d’importants flux touristiques par la valorisation du Patrimoine culturel immatériel Béninois, d’accompagner les conventions de l’UNESCO notamment pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, de faire du patrimoine culturel immatériel béninois un levier de partage de valeur et d’éducation de masse, d’accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du Bénin à l’international et de faire du Bénin une destination touristique prisée en Afrique et dans le monde.

Assise AGOSSA