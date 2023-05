FBHB/Sport au Féminin : 15 femmes en formation pour la gestion administrative sportive

Vues : 24

La photo de famille au lancement de la session de formation

Ce que vous devriez savoir: Après l’édition 2022, la formation en administration sportive est relancée au profit des handballeuses. Inscrite dans le projet Sport au Féminin que co-pilotent ministère des sports et de l’ambassade de France, ladite formation qui est à sa deuxième session connait la participation de 15 dames. Elle va prendre fin le 19 mai prochain. Son lancement officiel a eu lieu le mercredi 17 mai 2023, à la maison du handball. Et Anne Bio Bigou, représentante du ministère des sports et de l’ambassade de France qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Elle s’est dite très émue de la relance de cette formation avant de remercier toute l’équipe de la fédération béninoise de handball ainsi que le comité national olympique pour tous les efforts qu’ils fournissent à l’endroit de la gente féminine. Rappelant que cette formation va outiller les participantes sur la gestion de la documentation vu que rien ne peut se faire sans la bonne information, elle s’est dite convaincue que la formation se déroulera dans de bonnes conditions. « Vous allez passer de très bons moments en compagnie des membres de la fédération et aussi du formateur. Et je reste dans l’espoir que les outils que vous allez acquérir ici, vont vous servir non seulement pour le volet professionnel mais aussi pour votre vie personnelle», a-t-elle déclaré avant de d’inviter les femmes à saisir l’opportunité qui leur est offerte aujourd’hui à travers leur mise en avant en montrant qu’elles ont de belles choses à offrir.

Entre les lignes: Avant son intervention, Serge Acakpo, Premier vice-président du comité exécutif de la fédération a laissé entendre sa joie. « Nous sommes heureux de démarrer cette deuxième édition de la formation en gestion administrative des clubs. Car, notre volonté est de structurer davantage nos associations. En cela, cette initiative prise par le ministère des sports et l’ambassade de France nous en a donné une occasion rêvée ». Invitant les participantes à l’abnégation, il a fait savoir que « la première édition qui a eu lieu à grand Popo l’an dernier nous a permis de constater que la gente féminine est résolument engagée dans la gestion de la chose sportive. Et nous voudrions croire que cette promotion (2e) va nous donner autant de satisfaction que la précédente ». « L’importance de cette session de formation n’est plus à démontrer dans la mesure où elle permettra de vous donner les outils nécessaires pour mieux assurer la gestion de nos associations sportives qui restent la cellule de base, le socle même de notre fédération ». A sa suite, le secrétaire général du comité national olympique (Cnos Ben), Fernando Hessou a salué l’initiative qui selon lui viendra mettre fin à une situation difficile dans la gestion administrative des associations. «Ce à quoi on s’était toujours confronté est que les animateurs de nos clubs ne connaissaient pas grande chose de la gestion administrative. Et chaque fois, il fallait montrer comment remplir les licences sans rature ni surcharge. Mais cela ne se passait pas comme il le faut. A partir du moment où vous, vous participez à cette formation, j’ai la ferme conviction que les choses iront mieux », a-t-il déclaré.

Par ailleurs: L’ensemble des responsables a invité les participantes à beaucoup de concentration et d’attention afin que les objectifs poursuivis soient atteints. «Nous vous invitons à faire preuve d’intelligence durant cette session de formation et vous encourageons à participer avec beaucoup de sérénité », ont-ils dit.

Anselme HOUENOUKPO