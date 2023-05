Exposition Art du Bénin – Volet contemporain au Maroc: Le Bénin accepte prolonger l’évènement jusqu’en juin prochain

Vues : 4

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola lors de son allocution

De quoi s’agit-il : L’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation. Volet contemporain » a fait plus de 40.000 visiteurs au Maroc depuis le 08 janvier 2023. A la demande des visiteurs, le Bénin a accepté prolonger l’événement jusqu’en juin prochain. C’est ce qu’a annoncé le président de la Fondation nationale des musées (Fnm), Mehdi Qotbi, lors du finissage de ladite exposition qui s’est déroulée le samedi 13 mai 2023, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat. C’était en présence du ministre du tourisme, de la culture et des arts de la République du Bénin, Jean-Michel Abimbola, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Mohammed Mehdi Bensaid, du directeur général de la Galerie Nationale du Bénin, José Pliya, et autres personnalités.

Ce que dit le ministre Abimbola : Pour le ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, cette exposition riche en conférences sur plusieurs thèmes, d’échanges avec quelques artistes, de lectures de contes béninois, ainsi que d’ateliers pédagogiques, a permis aux enfants de se ressourcer, de s’immerger et se projeter dans une Afrique future. « La coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et le Maroc a des raisons de nous réjouir. Avec cette exposition venue en enrichir les perspectives, elle permettra de faire circuler, au profit des deux pays, des pièces, artefacts et autres œuvres d’art pour témoigner non seulement de la vitalité de nos créateurs, mais aussi de la différence culturelle de nos peuples, gage de la sédimentation des relations et d’enrichissements mutuels », a-t-il souligné. Il a indiqué à l’assistance que le Bénin s’évertue à transformer son paysage artistique et culturel en mettant en place un écosystème permettant d’offrir aux acteurs culturels tous les outils nécessaires au développement de leurs arts. « Cotonou est la vitrine de cette ambition et en porte déjà les marques. À côté des monuments de personnages historiques qui valorisent notre narratif et notre identité, se construit le plus long mur de graffitis au monde où les œuvres des grandes signatures de la Street art côtoient celles des artistes de renommée internationale. À quelques encablures de ce mur, sera érigé le Quartier Culturel et Créatif de Cotonou qui deviendra le centre névralgique de la création contemporaine béninoise. Le Musée d’Art Contemporain qui y sera implanté, en fera un des foyers artistiques les plus effervescents d’Afrique », a-t-il annoncé.

Vue partielle des participants à cette cérémonie de finissage

Par ailleurs : La commissaire de l’exposition, Yassine Lassissi, a souligné que l’objectif de l’exposition, est de mettre en dialogue les artistes contemporains avec l’art classique du Bénin. Selon elle, il s’agit de montrer combien ces artistes s’inspirent de leur histoire culturelle et de leurs traditions dans leurs créations artistiques. Le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Mohammed Mehdi Bensaid ont également témoigné leur profonde gratitude au président de la République du Bénin, Patrice Talon pour avoir accepté prolonger jusqu’en juin l’exposition.



Assise AGOSSA