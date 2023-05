Audience à l’Assemblée nationale: Echanges  entre  Vlavonou et une délégation de la diaspora d’Allemagne

Vues : 3

Echanges entre Vlavonou et une délégation de la diaspora d’Allemagne

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience le lundi 15 mai 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, Kouassi Nazaire Tévi, coordonnateur du comité scientifique du Haut conseil des Béninois de l’extérieur (Hcbe) et Abdoul Maharaphe Idrissou, coordonnateur nouvellement élu de la section Allemagne de Up le Renouveau .

Outre les félicitations à l’endroit du n°1 des députés béninois suite à sa brillante réélection à la tête du Parlement, les hôtes de l’autorité parlementaire, lui ont posé le problème relatif à l’obtention des pièces d’identité par les Béninois résidents en Allemagne et autres pays. Le Coordonnateur Kouassi Nazaire TEVI s’est confié à la presse à la fin de l’audience. Lire ci-après ses propos.

« …Je profite de mon séjour au Bénin pour rencontrer le Président du Parlement et bien d’autres autorités avec le coordonnateur de la section Allemagne de l’Up, le Renouveau nouvellement élu. Nous sommes venus féliciter dans un premier temps le président de l’Assemblée nationale qui a été réélu brillamment à la tête du Parlement. Ensuite, nous sommes venus prendre ses conseils pour voir comment évoluer dans ce que nous venons de mettre en place. Enfin, nous avons profité de l’occasion pour lui présenter nos doléances par rapport à nos compatriotes béninois qui vivent en Allemagne et qui ont besoin d’être enrôlés au Ravip, surtout ceux qui n’ont plus leurs pièces d’identité, passeports ou autres depuis un certain temps. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup de Béninois ont pris part soit la Méditerranée soit par d’autres voies détournées pour se rendre en Europe. Ainsi, dans le lot, beaucoup se trouvent en Allemagne où par exemple il a été enregistré au moins 1 million de réfugiés, il y a au moins deux ans. Il faut demander à tous ceux-là d’aller à Paris en France pour se faire établir leurs documents? C’est extrêmement difficile. C’est pour cette raison que nous rencontrons les autorités de notre pays, notamment le président de l’Assemblée nationale. En dehors de l’Allemagne, il y a la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Norvège qui sont sous la représentation diplomatique du Bénin en France…. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU