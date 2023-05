Nouvelle session de négociation gouvernement-syndicats: Bio Tchané dresse le bilan des acquis de 2022 et rassure les syndicats

Vues : 12

Le gouvernement a rencontré les organisations syndicales les plus représentatives ce mardi 16 mai 2023, dans le cadre de la 1ère session ordinaire de l’année 2023 de la Commission nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives (CNCCNC). Au cours de cette session, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a présenté le bilan sommaire des acquis de l’année 2022.

Qu’est-ce qui est important : Les points importants des acquis de l’année 2022 évoqués par le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, portent sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs public et privé. Ceci à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l’institution d’un sursalaire au profit des agents de l’Etat, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, pour compter du 1er décembre 2022, avec pour indice financier chiffré a plus de 60 milliards par an. Dans sa présentation, le ministre a fait savoir que le gouvernement a obtenu de la part du patronat, le relèvement Minimiser professionnel Garanti (SMIG) à hauteur de 30% qui est passé de 40.000 à 52.000. A cet effet, le ministre Bio Tchané a renouvelé la gratitude du gouvernement aux organisations patronales pour l’avoir permis d’aboutir à cette augmentation. Autres acquis qu’il a relevés, c’est l’augmentation de deux mois de salaire aux AME, l’autorisation de reversement dans les emplois des agents contractuels de droits publics de l’Etat (ACDPE), des Aspirants au métier d’enseignant ayant une ancienneté de trois (03) ans au moins et ayant passé avec succès le test d’évaluation.

Entre les lignes : On retient également de son point, le reversement en cours dans le corps des fonctionnaires, de tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’évaluation des connaissances et leur réintégration dans la fonction publique ; l’autorisation par le conseil des ministres en janvier 2023 de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus à prendre part à la dite évaluation et la programmation très prochaine de la reprise du paiement de leurs salaires ; la prise en compte en 2022 de 3000 jeunes dans le cadre du projet d’insertion des jeunes et du Programme Spécial d’insertion dans l’Emploi ; l’emploi de plus de 6.000 jeunes béninois dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé ; la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l’État et sa poursuite . Sur le plan sanitaire, plusieurs acquis, selon l’autorité ministérielle, ont été enregistrés dont la dotation des formations sanitaires en médicaments, matériels et consommables médicaux indispensables ; la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l’État et sa poursuite etc. « Ces résultats n’ont pas manqué d’impacter positivement les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs et le climat social dans le pays », a-t-il déclaré.

Par ailleurs : Il faut dire que le ministre Abdoulaye Bio Tchané a renouvelé la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l’endroit des partenaires sociaux pour leur sens élevé du dialogue social constructif. En ce qui concerne les revendications d’ordre sectoriel, contenues dans les cahiers de doléances, il a souligné qu’elles sont prises en charge par les commissions administratives paritaires mises en place au sein des ministères.

Alban T.