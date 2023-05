Fichier national des aspirants au métier d’enseignant du supérieur: Eléonore Yayi lance la plateforme d’inscription

Vues : 10

Photo d’ensemble des participants au lancement

Afin d’asseoir un mécanisme plus efficace et crédible de recrutement des aspirants au métier d’enseignant du supérieur, le ministère des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, s’est engagé dans la conception d’une plateforme. Ladite plateforme a été rendue opérationnelle à la faveur d’une cérémonie de lancement, qui a eu lieu le mardi 16 mai 2023 à Cotonou. Assistée par sa collègue du numérique et de la digitalisation, Adam Soulé Zoumarou, au lancement de cette plateforme, la ministre en charge de l’enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan a précisé que le but de cette initiative, est de disposer d’une base de données numériques du fichier national des aspirants au métier d’enseignant du supérieur. Selon ses explications, ce mécanisme intelligent de sélection devra garantir la transparence et va permettre d’éviter les nombreuses plaintes et dénonciations liées au processus de recrutement de ces enseignants. La mise en service de cette plateforme témoigne, a-t-elle poursuivi, de l’importance de la mise en place du fichier national des aspirants au métier d’enseignant du supérieur et de son impact sur la qualité de l’enseignement. Ainsi, conformément au processus de recrutement des enseignants du supérieur, cette plateforme est ouverte à tous les candidats titulaires de doctorat, du certificat d’études spécifiques/diplôme d’études spécialisées, d’un master spécifique ou des internes des hôpitaux de nationalité béninoise ou étrangère. « Elle sera actualisée régulièrement », a dit la ministre Eléonore Yayi. Quant aux orientations techniques et sécuritaires liées à cette plateforme, la ministre du numérique et de la digitalisation, Adam Soulé Zoumarou, a rassuré que cette plateforme sera à la hauteur de ce qui est attendu. Et aux utilisateurs, elle a fait savoir qu’ils peuvent avoir l’assurance que les dispositions sont prises en termes de leurs différentes requêtes. La présentation suivie de la démonstration de l’utilisation de la plateforme, a été assurée par le Directeur du système des informations au ministère des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, Gbadébô Aude-Elvis Odeloui. Il a rappelé que le diagnostic du sous-secteur de l’enseignement supérieur a révélé un déficit en personnel enseignant. Ce qui a obligé le gouvernement a engagé des réformes. Au titre de ces réformes, le décret 2022-150 du 02 avril 2022 définissant les modalités d’organisation, de l’inscription au fichier national des aspirants au métier de l’enseignant supérieur. Notons que les inscriptions sont déjà ouvertes au niveau de cette plateforme via le lien https://aspirant.enseignementsuperieur.bj. et seront clôturées le vendredi 16 juin 2023.

Alban TCHALLA