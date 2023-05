Parakou: Les raisons de l’abandon de l’aéroport de Tourou, selon Wilfried Houngbédji 

Vues : 10

Avec le projet de l’aéroport de Glo-Djigbé, renvoyé aux calendes grecques, on aurait pensé que le gouvernement de la Rupture mettrait un point d’honneur à achever les travaux pour la mise en service effective de l’aéroport de Tourou. Et depuis, cette préoccupation taraude plus d’un. Le sujet a été abordé par le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et Porte-Parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji le lundi 15 mai 2023. Face aux professionnels des médias à Parakou, le Porte-Parole du Gouvernement a reprécisé ce qui est à l’origine de cet abandon. Selon lui, l’infrastructure ne réunit pas les conditions sécuritaires nécessaires. Dès qu’elle les aura réunies, a-t-il laissé entendre, n’importe quel gouvernement procèderait à sa mise en service. Il faut rappeler que le chantier de réalisation de l’aéroport de Tourou a été lancé sous le mandat de l’ancien président Boni Yayi.

Alban T.