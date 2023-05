Remise de prix aux lauréats du CEP blanc session d’avril 2023: L’initiative de LULI-EDUC-CONSULTING fortement saluée

Vues : 11

Les lauréats ici avec leurs prix

Ce que vous devriez savoir : Dans sa vision d’aider les apprenants à mieux faire face aux épreuves lors du prochain examen du CEP, le cabinet LULI-EDUC Consulting a organisé courant avril dernier, un examen (CEP) blanc. Cet examen a vu l’écolier Linath Morakpai du Complexe scolaire (CS) Adventiste de Calavi Zopah venir en tête avec la plus forte moyenne. Avec cette place, elle a permis à son établissement d’être honoré et d’accueillir la cérémonie officielle de remise de prix aux 3 premiers de cet examen. Et cette cérémonie organisée pour gratifier les meilleurs s’est tenue le lundi 15 mai 2023 en présence des inspecteurs, des parents, enseignants et apprenants dudit établissement. Elle a consisté à remettre conformément aux prévisions du cabinet LULI-EDUC-CONSULTING de Bonheur Roméo Houngbégnon, un vélo VTT plus des gadgets à la première, et des fournitures scolaires à Orhiane Ouinsavi (CS Orchidée), Chancel Hounmavo (Cs Orchidé) et Albéric Chabi Mouka (CS La Salle) qui sont respectivement classés 2e, 3e et 3eex.

Ce qu’ils en disent : Lors de la cérémonie, le président du comité d’organisation, représentant du promoteur du cabinet LULI-EDUC-Consulting, Franck Armel Houngbégnon, a laissé entendre la conviction qui est la leur par rapport à la société qui aspire au progrès dans l’éducation. Selon lui, cette société doit être l’épine dorsale de la promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. «C’est pourquoi, dit-il, notre cabinet a organisé les 11 et 12 Avril derniers un examen blanc dans le but de promouvoir l’excellence». C’est alors qu’il a félicité la jeune Linath Morakpai pour avoir fini en tête à l’issue des compositions faites lors de cet examen blanc. Il a également rappelé que la deuxième édition de cet examen blanc sera organisée les 2 et 3 avril 2024 avant d’inviter les chefs d’établissement à prendre le rendez-vous.

La photo de famille après la remise

A sa suite, la directrice du complexe scolaire Adventiste Calavi-Zopah, Aline Dégbé, a remercié le cabinet pour l’initiative. Elle a aussi salué la lauréate qui, par sa réussite, témoigne du sérieux et de la rigueur avec lesquels les enfants sont traités dans cet établissement. Pour sa part, Linath Morakpai a dit être très contente d’avoir reçu le 1er prix (un vélo VTT) qu’elle promet d’ores et déjà utiliser à bon escient. Elle a fait le vœu d’aller plus loin. «Cette distinction m’encourage à faire encore plus, surtout au prochain CEP auquel je vais participer », a-t-elle laissé entendre avant de confier que pour y arriver, il lui faut réviser ses cours et se concentrer sur chaque épreuve comme lors de cet examen blanc. « J’ai beaucoup révisé et j’ai prié avant de commencer chaque épreuve. Je ferai la même chose», a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs : Le cabinet LULI-EDUC Consulting est spécialisé dans la gestion des problèmes liés au secteur éducatif. Il porte assistance aux établissements d’enseignement sur les plans pédagogiques et administratifs; la formation des enseignants et du personnel administratif, la gestion déléguée des établissements scolaires. Il dispose en sein d’un département chargé de l’assistance fiscale et comptable. Pour le compte de la rentrée académique 2023-2024, il organise une formation dotée d’attestation à tous ceux qui désirent embrasser le métier d’enseignant afin de pallier le déficit lié au personnel enseignants de qualité auquel feraient face les établissements privés la rentrée prochaine. Cette formation aura lieu au mois de juillet prochain.

Anselme Houénoukpo