Journée Mondiale de la Santé et de la Sécurité au travail: AGL Bénin et Bénin Terminal sensibilisent leurs collaborateurs

A l’occasion de la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au travail, l’AGL Bénin de concert avec Bénin Terminal, ont initié au profit de leurs collaborateurs les 03 et 04 mai 2023, des programmes de sensibilisation et de prévention des accidents et maladies au travail. Cette initiative s’inscrit dans la politique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) de l’AGL.

Les Collaborateurs de l’AGL Bénin et Bénin Terminal suivant les séances de sensibilisation

Ce que vous devriez savoir : « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamental au travail ». C’est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Santé et de la Sécurité au travail. A cet effet, l’AGL Bénin a lancé son « plan 0 accident ». L’objectif est de tendre vers une élimination progressive de tous les accidents liés à ses activités dans le monde. Pour ce faire, ses collaborateurs et ceux de Bénin Terminal ont bénéficié d’une session de prévention sur les maladies de la prostate. Animée par le Dr Athanase Sodjiedo, médecin d’entreprise de AGL Bénin et de Bénin Terminal, cette session a permis aux personnels d’appréhender les différents aspects et symptômes de ces maladies, afin de pouvoir rapidement les identifier et les soigner convenablement. Dans la droite ligne de cette célébration, une séance de sensibilisation et de débats interactifs, organisée en collaboration avec le Centre National de Sécurité Routière (CNSR), a réuni les transporteurs et les chauffeurs à la salle polyvalente de la Bluezone de Zongo. Elle a été animée par Mr Koovy Métchédé Yete, Chef Service Régulation du Comportement des Usagers de la Route. Le communicateur est revenu sur la prévention des risques inhérents aux activités de transport, et sur les moyens de prévention des accidents de trajet sur les différents corridors. A la suite de cette activité, près de 400 personnes (collaborateurs, prestataires, partenaires et usagers) ont participé à la campagne d’information et de sensibilisation sur l’hépatite B sur l’esplanade de la Direction d’Exploitation de Bénin Terminal dans l’enceinte du Port de Cotonou.

Vue partielle des participants aux séances de sensibilisation

Que pensent les responsables de l’AGL Bénin : Par ces activités, l’entreprise AGL Bénin veille à sensibiliser et responsabiliser chacun de ses salariés, afin de garantir un environnement de travail sûr et sain pour tous. « La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est l’occasion de rappeler notre politique santé-sécurité à notre personnel et nos sous-traitants en vue de faire un bilan de notre stratégie. Notre entreprise ne peut connaître l’essor sans se préoccuper de ces deux aspects -santé et sécurité- tournés vers l’humain. Parce que la sécurité au travail est la priorité n°1 sur nos installations, à AGL Bénin et à Bénin Terminal », a déclaré Venance GNIGLA, Président Exécutif de AGL Bénin. Il a fait savoir qu’ils déplient de grands moyens pour faire diminuer les risques afin d’arriver à l’objectif zéro accident. « J’exhorte l’ensemble du personnel, les prestataires et sous-traitants à faire de la sécurité et de la santé au Travail une préoccupation de tous les instants, tant individuelle que collective. », a invité Venance GNIGLA.

A propos d’AGL au Bénin (Africa Global Logistics): AGL au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, AGL au Bénin multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, AGL au Bénin investit sur le long terme au Bénin.