Eliminatoires CAN 2024/Recours contre le Rwanda : La CAF tranche en faveur du Bénin

Avec cette nouvelle donne, le Bénin a désormais 4 points -3 et prend provisoirement la 2 e place du groupe L derrière le Sénégal, déjà qualifié. Les Guépards ont désormais deux finales à disputer lors des deux prochaines journées contre le Sénégal à Kouhounou et ensuite contre le Mozambique qui vient d’être relégué au 3 e rang avec 4points -4, à Maputo.

Très attendue, la décision du recours du Bénin contre le Rwanda est tombée. Et c’est bien le Bénin qui a raison. Il est déclaré vainqueur sur tapis vert par la CAF qui vient de donner une suite favorable à son recours. En effet, lors du match retour ayant opposé le Rwanda au Bénin à Kigali fin mars 2023, la partie béninoise a porté une réserve de qualification contre le joueur rwandais Kévin Muhire. Celui-ci avait écopé de 2 cartons jaunes et donc devait observer une suspension automatique pour le prochain match. Mais, contre toute attente, Kévin Muhire a été aligné lors de ce match retour. Une situation que la CAF, saisie par le Bénin, a trouvé également contraire à ses règles. Et en conformément à l’article 105 du code disciplinaire, elle a déclaré le Rwanda perdant par pénalité 3-0.

