Transport du pétrole brut du Niger vers le Bénin: La trajectoire du pipeline déviée pour préserver la forêt de Sakété

Mettant accent sur la protection de l’environnement et dans l’optique de préserver pratiquement la forêt classée de Sakété, l’entreprise WAPCO qui est en charge de la construction du pipeline d’export Niger-Bénin, a mis en place une déviation de la trajectoire initiale. A cet effet, une délégation de l’Agence Béninoise pour l’Environnement, des responsables de la Société Nationale du Bois et des autorités communales de Sakété ont fait, le lundi 08 mai 2023, une descente de constat du nouvel itinéraire de ce pipeline.

Accueil des autorités à leur descente

La forêt classée de Sakété est admirable par sa diversité, richesse et valeur dont la réputation n’est plus à démontrer. D’une superficie de plus de 60 hectares dans le 2è arrondissement de Sakété, cette forêt est classée depuis 1946 et compte plus de 23 espèces qui sont inscrites sur la liste rouge. C’est ce qui justifie son contournement par l’entreprise WAPCO. En effet, l’itinéraire initial de cet oléoduc, traverse directement la forêt de Sakété sur une longueur de 2450m soit plus de 2Km. Mais, avec le contournement, cette distance a été rallongée d’environ 310m. Ce qui passe de 2450m à 2760m. A la descente des autorités, le directeur du service HSE de WAPCO, Lu Baojun, a fait part de ses sentiments de satisfaction et a remercié les autorités ainsi que les populations pour leur franche collaboration. La déviation, à l’en croire, c’était principalement pour protéger la forêt classée de Sakété. « Nous avons procédé dans le respect de la réglementation béninoise et nous avons reçu également des instructions dans notre société pour conduire selon les normes », a fait savoir le représentant du CPECC (China Petroleum Engineering and Construction Corporation), Du Ming. Ces responsables en charge de la construction de ce pipeline ont présenté la cartographie et expliqué les caractéristiques de ce contournement aux autorités, qui à leur tour, ont félicité l’entreprise pour avoir compris l’enjeu de la conservation de la forêt classée de Sakété. « Les responsables de WAPCO ont compris l’importance de préserver cette forêt », s’est réjoui le Directeur général de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), François-Corneille Kedowidé.

Les responsable de Wapco donnant des explications sur le nouveau tracé

Selon ses explications, toutes les dispositions ont été prises pour éviter de toucher les forêts classées et sacrées, les cultes et les cultures dans le cadre de ce projet. « Nous faisons un suivi régulier et rapproché de ce projet à cause des risques que cela peut comporter », va-t-il rassurer. Allant dans le même sens, l’Adjudant-Chef, François Bossou Gbènankpon, représentant la Société Nationale du Bois, en charge de la protection de la forêt de Sakété, a avoué que le Bénin aurait perdu énormément, si l’on ne contournait pas cette forêt. « Cette forêt regorge une multitude d’espèces animales et végétales. Compte tenu de cette spécificité, il y a beaucoup d’essences autochtones qui sont dans cette forêt et qui ne se retrouvent nulle part au Bénin », a-t-il dit.

Vue partielle de la traversée des tuyaux sur la déviation

Il faut noter que même avec cette déviation, la sécurité du transport de l’hydrocarbure sera assurée. C’est ce qu’a indiqué le Dg des Hydrocarbures, Achille Adjeniya. Le maire de Sakété, Nestor Idohou, a félicité les ministères sectoriels impliqués ainsi que l’entreprise WAPCO pour le choix du contournement de cette forêt. Il a souligné qu’ils ont déjà travaillé avec leurs administrés afin de faire comprendre l’importance de ce projet pour leur commune. Il faut préciser que les travaux de contournement de cette forêt lancés depuis février dernier sont prévus pour terminer en juillet 2023.

Alban TCHALLA