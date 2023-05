Pérennisation de la dynamique de Talon: Paulin Akponna plaide pour une mouvance unie en 2026

Vues : 22

Expert-comptable, acteur politique et membre du parti Bloc Républicain, Paulin Akponna pense à travers une réflexion publiée sur sa page Facebook, que le seul gage de la pérennisation du modèle Talon, qu’il qualifie de modèle de développement est l’union de la mouvance face aux multiples enjeux de 2026. Pour lui, le président Patrice Talon devra mettre un point d’honneur sur le choix « des hommes et des femmes clés, qui relient à la politique technocratie, constance et discipline pour l’accompagner, dans un élan de don de soi ». Car, souligne-t-il, « les élections générales de 2026 seront l’occasion d’un test grandeur de la résilience de notre système partisan face au marchandage politique ».

Voir ci-après l’intégralité de sa réflexion.

LE BÉNIN A L’EPREUVE DU SYSTÈME PARTISAN : PATRICE TALON EN HOMME D’HONNEUR.

(Une chronique de Maître Kingnidé Paulin AKPONNA, Expert-comptable et Acteur politique)

TALON l’homme de vision, de méthode et de rigueur, caractéristiques qu’on lui reconnaît pour les résultats inédits de son premier Programme d’Actions de Gouvernement, est aussi un homme d’honneur dans ses relations humaines.

La relation de confiance que construit le Président de la République, Commandant en Chef de la Mouvance Présidentielle, avec ses partenaires politiques en constitue une parfaite illustration.

Cette confiance que le Président de la République ne trahit jamais est, en effet, un point d’honneur qui conforte le modèle de bonne gouvernance qu’il incarne à la tête du Bénin depuis son accession au pouvoir en avril 2016.

Toutefois, à l’étape actuelle de l’expérimentation de notre système partisan et comme je l’avais prédit dans l’une de mes réflexions pour la pérennisation des acquis de la gouvernance TALON, titrée “la dernière bataille de TALON”, les vieux démons semblent être de retour.

Cette dernière bataille de Patrice TALON se précise d’ailleurs contre le marchandage politique et va certainement s’accentuer au fur et à mesure que nous nous approchons de l’échéance électorale de 2026.

Le marchandage, cette gangrène qui a toujours freiné le développement économique et social du pays depuis son indépendance jusqu’en 2016 avec la multiplicité des Partis politiques, doit être définitivement bannir des pratiques politiques au Bénin.

En effet, le marchandage politique est à la source de l’instabilité dans la gouvernance publique, donc un frein à la continuité de l’action gouvernementale, à contrario de la constance dans les lignes politiques des acteurs tant individuellement pris que dans leur ensemble au sein des Partis politiques.

Le Bloc Républicain est l’un de ces acteurs dont la ligne politique n’a point variée depuis décembre 2018, date à laquelle il a été mis sur les fonts baptismaux à Parakou, celle de soutenir les actions de gouvernement du Président Patrice TALON.

Fort du bilan élogieux de son premier quinquennat, à travers le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), le peuple s’est favorablement prononcé pour un second mandat du Président Patrice TALON.

Le Bloc Républicain a porté cette candidature du Président Patrice TALON en 2021 et la campagne électorale dirigée de main de maître par son Secrétaire Général National, le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, alors qu’il aurait pu être lui-même candidat.

A l’arrivée le peuple a renouvelé sa confiance au Président Patrice TALON dès le premier tour avec plus de 86% des suffrages exprimés.

Et depuis lors le Bloc Républicain continue dans la même dynamique, sous le leadership du son Secrétaire Général National, pour la mise route du deuxième Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026) et avec encore plus de détermination pour aller plus loin.

Quelqu’un n’a-t-il pas dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne???

Je dirai plutôt, parlant de la gouvernance TALON, “on ne change pas un système politique qui gagne”, on le réaménage au besoin et on le renforce pour plus d’efficacité en le faisant animé davantage par des hommes et des femmes de conviction, avec des qualités intrinsèques, intellectuelle et morale, irréprochables autour des valeurs partagées de primauté de l’intérêt général sur nos intérêts individuels pour enfin en faire un Modèle de gouvernance.

C’est indiscutablement là le principal objectif de la réforme du système partisan, cette réforme institutionnelle phare initiée par le Gouvernement du Président Patrice TALON.

Les élections générales de 2026 seront l’occasion d’un test grandeur de la résilience de notre système partisan face au marchandage politique.

C’est pourquoi je voudrais plaider pour l’Union de la Mouvance Présidentielle, l’UMP française à la béninoise comme l’ANC en Afrique du Sud, autour d’un consensus pour réussir le passage de la transition aux multiples enjeux de 2026.

Le Président Patrice TALON, devra mettre un point d’honneur sur le choix des hommes et femmes clés, qui relient à la politique technocratie, constance et discipline pour l’accompagner, dans un élan de don de soi, et gagner cette dernière bataille.

C’est, à mon humble avis, le seul gage de la pérennisation du Modèle TALON pour poursuivre la dynamique de développement en-cours dans notre pays.

PUISSE DIEU BÉNIR LE BÉNIN