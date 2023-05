Décision de Talon de maintenir, Bio Tchané à la tête du parti: “La fin de la récréation au BR a bel et bien sonné”, selon TPMP

Vues : 29

Face à la crise en gestation au sein du Bloc Républicain suite à l’appel à démission du SGN Bio Tchané, le chef de l’Etat, Patrice Talon a décidé de le maintenir à la tête de la formation politique jusqu’à leur prochain congrès. Cette décision réjouie le creuset de réflexion « Touche pas mon parti », qui dans une lettre, a félicité le SGN, Abdoulaye Bio Tchané et promet désormais la discipline politique, le militantisme inconditionnel et dépersonnalisé. Voici leur message :

Vue d’ensemble des membres du creuset avec le SGN, Bio Tchané

Suite à la crise superficielle constatée dans le Bloc Républicain ces derniers jours, le creuset de réflexion TPMP avait montré son avis sur le non fondement du courrier introduit par l’un des membres du Bureau Exécutif National, demandant la démission du Sgn Bio Tchané.

En effet, pour ce groupe d’éminents leaders ressortissants de toutes les communes du Bénin, il n’était pas question de céder à la division du parti.

Aux dernières nouvelles et renforçant leur convictions par le soutien du chef de l’Etat, en l’occurrence le Président Patrice Talon, le creuset se réjouit de voir leur leader rester à son poste à la tête du Cheval blanc cabré.

Désormais au Bloc Républicain, ce sera la discipline politique, le militantisme inconditionnel et dépersonnalisé. Nous ferons en sorte que le système partisan soit un succès.

On retient de cette rencontre avec le chef de la mouvance que:

le ministre d’État Abdoulaye BIO TCHANE, demeure le SGN du Parti

La mise en place d’un comité d’appui intermédiaire

L’élargissement du Présidium, du Bureau Exécutif National et le Bureau Politique National.

Eh oui!! chers amis, militants et sympathisants!!

La fin de la récréation au BR a bel et bien sonné.

Merci à la clairvoyance du Chef de l’Etat.

Vive le leadership du haut camarade SGN!

Quant à nous, membres du creuset de réflexion, nous continuons de veiller sur la bonne stabilité du parti et nous mettons en garde quiconque de semer à nouveau des troubles dans notre parti.

Notre objectif, protéger notre parti et faire rallier le maximum de Béninois à notre cause.,,

C’est donc terminé la paix est revenue au parti Bloc Républicain et tous les membres militants et sympathisants fument le calumet de la paix.