Fin de mission au Bénin: La délégation de la transition Guinéenne satisfaite de sa mission  

La délégation du Conseil National de transition de la Guinée en séjour au Bénin depuis une semaine pour s’inspirer de l’expérience parlementaire béninoise vient de boucler avec satisfaction sa mission. Le Président Mohamed Alythian et sa suite ont été à nouveau reçus en audience le vendredi 12 Mai 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour exposer au Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, le point de leur séjour et surtout la richesse de la moisson qu’ils ont eu à faire auprès des institutions béninoises.

« …Cela fait bientôt une semaine que nous sommes au Bénin dans le cadre d’une mission de travail avec les institutions béninoises. À ce titre, le président de l’Assemblée nationale du Bénin nous a entourés de tous les soins pour nous faciliter le travail. Ainsi, il était important de venir lui rendre compte du déroulé et surtout de la bonne prédisposition dans laquelle on a trouvé les autorités au plus haut niveau des institutions de la République et les cadres béninois pour nourrir les prochaines réflexions en prélude à la rédaction de la Constitution guinéenne puisque nous sommes en transition. » a déclaré le Secrétaire parlementaire et membre de la Commission Réconciliation, droits humains, justice, information et communication au Palais du peuple de Conakry, Mory Dounoh.

Pour ce dernier, la moisson faite aussi bien au niveau de l’institution parlementaire et d’autres institutions de la République du Bénin est plus que satisfaisante : « Nous sortons de notre séjour au Bénin très rassurés, très confiants par rapport à la moisson que nous avons récoltée. C’est vrai, il n’y a pas de constitution prêt-à-porter. La constitution reflète les réalités de chaque pays. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas jeter des coups d’œil chez le voisin pour voir ce qui peut être mieux adapté, en lien avec les préoccupations des populations. Notre séjour au Bénin nous galvanise et nous montre combien de fois, il était important de venir ici nous inspirer bien sûr de la riche expérience du peuple béninois pour apporter une meilleure thérapie aux maux dont souffre le peuple guinéen… »

Heureuse de cette bonne moisson faite par ses hôtes, l’autorité parlementaire s’est réjouie du choix qu’ils ont porté sur le Bénin. Vlavonou leur a également prodigué des conseils et béni leur retour en Guinée.

Fidèle KENOU