Eugène DOSSOUMOU, SAP/BR: « Il y a plus de bruit à l’extérieur qu’à l’intérieur du BR »

Vues : 15

Le Secrétaire Administratif Permanent du Bloc Républicain, Eugène DOSSOUMOU, invité ce dimanche sur Esae-Tv, affirme que le parti n’est pas tant secoué, contrairement à ce que d’aucuns pouvaient imaginer. C’est une situation inhérente à toute formation politique, selon l’ex Secrétaire Général du Gouvernement qui rassure que des actions s’entreprennent pour régler les problèmes qui se posent. Législatives 2023, retour de Hervé Hêhomey , départ de Talon en 2026, sont entre autres sujets sur lesquels il a réagi aussi.

« Le Bloc Républicain se porte très bien. Il y a plus de bruit à l’extérieur que de la réalité à l’intérieur du parti » a affirmé ce dimanche, Eugène DOSSOUMOU, Secrétaire Administratif Permanent du BR (SAP/BR), Haut Conseiller au Conseil Economique et Social et ex-Secrétaire Général du Gouvernement. «Pourquoi vous voulez voir un malaise au BR ? Je ne vois pas une seule maison, dans laquelle tout est parfait. Que cela soit au BR, dans une autre formation politique ou ailleurs, il y a toujours des problèmes » a-t-il fait savoir, informant de ce que le député Rachidi GBADAMASSI et le Secrétaire Général National du parti, Abdoulaye Bio TCHANE continuent toujours de se parler. Faisant allusion à une correspondance de GBADAMASSI appelant Bio TCHANE à démissionner de la tête du parti et qui suscite tant de polémiques depuis peu, Eugène DOSSOUMOU a regretté que ce document censé être entre deux personnes se retrouve sur la place publique. « L’erreur qui a été commise est qu’on ne sait pas par quelle magie, une correspondance qui devrait se passer entre les deux personnes se retrouve sur les réseaux sociaux et c’est là que tout a commencé » s’est-il indigné. Selon sa compréhension, le député GBADAMASSI ayant été président d’un parti dans le passé, pensait que les choses se passaient toujours ainsi, mais les options politiques sont différentes aujourd’hui. Insistant sur le fait que le BR n’est pas attaché à une personne, Eugène DOSSOUMOU a rappelé que le parti au cheval blanc cabré a été créé avec plus de 70 anciennes formations politiques à l’époque et avec plus de 200 associations et mouvements politiques. Il ajoutera, qu’il y a certes, le Secrétaire Général National, mais il y a aussi un présidium constitué de trois personnes, il y a le bureau politique et le bureau exécutif national. Et dès qu’il a y une situation, tout le monde opine ; s’il y a un problème on doit le soumettre à toutes ces instances. « A partir du moment que le député GBADAMASSI et un groupe de militants ont posé un problème, on ne peut pas balayer tout d’une poignée de main. S’il a véritablement problème, tous ces organes que j’ai tantôt cités sont là pour en discuter et trouver les solutions nécessaires » a rassuré Eugène DOSSOUMOU. « Nul n’est parfait. Il y a certainement des choses à corriger, mais l’essentiel est fait » a-t-il aussi indiqué.

Retour de HEHOMEY au parlement

Invité à réagir sur la décision de la Cour constitutionnelle autorisant l’ex-ministre des transports Hervé HEHOMEY à reprendre son siège au parlement pour le compte de la 9ème législature, le Secrétaire Administratif Permanent du BR déclare que la haute institution a tranché et que chacun devrait s’en tenir à cela. Il refuse également d’affirmer que l’affaire entre Hervé HEHOMEY et Janvier YAJOUEDEHOU son suppléant, tous membres du BR, est un autre malaise au sein du parti. Il préfère s’en tenir aux dispositions de la loi, qui sont assez claires, selon lui. «Le problème est que c’est la première fois qu’on est dans cet exercice. Heureusement que l’arbitre, la Cour constitutionnelle a tranché et le parti BR prend acte de sa décision. La loi, c’est la loi. Elle s’applique à tout le monde. Il ne m’appartient pas de commenter une loi » a dit Eugène DOSSOUMOU.

Sur un autre volet, il a salué la récente rencontre entre le président du parti de l’opposition Les Démocrates, Eric HOUNDETE et le chef de de l’Etat Patrice TALON. « Je félicite tous les deux. L’objectif de tout bon fils de la nation est de travailler au développement de sa nation, qu’il soit opposant ou au pouvoir. Le chef de l’Etat a agi comme un bon père de famille. Il a bien joué son rôle de père de famille. Il ne faut pas occulter aussi le rôle de l’honorable HOUNDETE qui a accepté d’aller vers le chef de l’Etat pour échanger sur des questions importantes». A propos des dernières législatives, Eugène DOSSOUMOU a relevé un constat qui ne semble pas capter beaucoup d’attentions à le croire, alors qu’il était important à souligner. « Les trois élections antérieures avant les législatives de janvier 2023 ont connu des scènes de violences dans certaines localités, mais c’est heureux de constater aux dernières législatives, qu’il n’y a eu de violences, ni avant, ni pendant, ni après. Le constat heureux est que nulle part sur le territoire national, on a relevé des scènes de violences. C’est la preuve que les populations ont commencé par intérioriser les réformes engagées par le chef de l’Etat. Il faut également saluer les implications de la société civile et de tous les autres acteurs. »

Il apprécie aussi les réformes engagées dans le secteur de la décentralisation, surtout avec l’avènement des Secrétaires Exécutifs dans les mairies. «Le législateur a été suffisamment intelligent pour séparer les fonctions politiques des fonctions administratives afin de mettre à l’abri les responsables politiques. Tel que ça se passait, si cela devrait continuer, les populations vont entièrement perdre confiance aux autorités locales et communales ». Les couacs observés dans la mise en œuvre de ces réformes seront progressivement corrigés, selon lui.

« Le débat intellectuel instauré par Jacques MIGAN vaut la peine d’être mené »

L’invité de Esae-Tv ne s’est pas non plus privé de réagir sur les propos de l’ex-bâtonnier Jacques MIGAN, membre fondateur du BR, qui ont récemment défrayé la chronique et qui sont relatifs à la possibilité d’un troisième mandat pour Patrice TALON si les populations en expriment le désir. Voici ce que le SAP/BR en dit : « Pour ma part, la constitution a déjà tranché la question. Pour ma part aussi, le président Talon est resté constant et cohérent sur cette question et l’a même déjà vidée. A mon sens, dès lors que c’est prévu dans la constitution, cela devient un fait de droit. Vous savez que Jacques MIGAN, c’est un juriste de haut niveau. Le droit évolue, lorsqu’on remet en cause ce qui est acquis ou ce qui semble être acquis. C’est ainsi que la science évolue aussi. En tant que praticien du droit et tant qu’intellectuel, il a posé un débat. Figurez-vous que le bâtonnier Jacques MIGAN, ce n’est pas la première fois qu’il pose un problème du genre. Il avait été conseiller juridique du président Mathieu KEREKOU, rappelez-vous. Et vers la fin du deuxième mandat de Kérékou II, en 2026, avec son collègue Feu MONKOTAN, Jacques MIGAN avait animé un débat sur la question du 3ème mandat à l’époque. Peut-être qu’on peut lui en vouloir d’avoir focalisé la question sur le président Patrice TALON qui avait déjà pensé à autre chose, selon moi. Mais le débat intellectuel instauré par Jacques MIGAN vaut la peine d’être mené. Est-ce que c’est profitable pour notre pays, je ne cite pas un président particulièrement, mais est-ce profitable pour le pays qu’un président qui a travaillé et son amour est reconnu ainsi que sa capacité à travailler pour le bien-être des populations ? N’y-a-t-il pas la possibilité de reposer sa candidature ? Ce sont des réflexions à mener. Rien n’est acquis définitivement. Ce sont des débats d’intellectuels. J’ai été surpris de toute la polémique qui est née autour de ce débat. Il faut reconnaitre à Jaques MiGUAN qui est un intellectuel d’être amené à poser des problèmes dans la société dans laquelle il vit. »