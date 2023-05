Wilfried Houngbédji à propos des assises nationales sur la croissance démographique: « Il ne s’agit pas de limitation d’enfants mais de procréation responsable »

Vues : 26

Face aux hommes des médias, le vendredi 12 mai 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, est revenu sur le bien-fondé des assises nationales sur la croissance démographique annoncées pour septembre prochain. Au cours des échanges, il a souligné que l’objectif de ladite rencontre est d’identifier la dynamique optimale à observer pour la progression de la démographie au Bénin afin que cela ne freine pas le développement.

Dans ses explications, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a fait savoir qu’au regard de la croissance démographique du Bénin, si rien n’est fait, la dynamique de population peut devenir un handicap à la satisfaction optimale des besoins fondamentaux des Béninois. «Nous avons aujourd’hui un programme dédié à l’eau potable et nous allons atteindre la couverture intégrale d’ici 2025. Si nous faisons cela et la dynamique qui s’observe reste la même que celle observée jusqu’ici, on aura encore besoin de faire beaucoup d’investissements confortatifs au bout de dix ans. Alors que si nous maitrisons cette dynamique dans des proportions attendues, cela pourrait prendre 20 à 30 ans », explique le porte-parole. Il a également pris l’exemple des cantines scolaires pour expliquer l’importance de trouver des perspectives lors de ces assises afin de sensibiliser les populations sur les effets que pourraient avoir leurs actes dans le futur. « Il ne s’agit pas de limitation d’enfants mais de procréation responsable », a laissé entendre Wilfried Léandre Houngbédji pour mettre fin à toute polémique de limitation d’enfants au Bénin. A l’en croire, il ne s’agit pas que de géographie mais de l’avenir des enfants et de surcroit du pays. « Si on aime les enfants, on ne les fait pas venir pour les faire souffrir, on ne les fait pas par accident ou au hasard, mais si on aime les enfants, on définit combien on est en capacité de prendre en charge comme cela se doit, afin de leur offrir le meilleur. C’est à cela que ces assises vont nous inviter », soutient Wilfried Houngbédji.

Il faut souligner que ces assises nationales pour septembre 2023 regrouperont outre le gouvernement, dans une approche participative et inclusive, la classe politique, la Société civile, les jeunes, les femmes, les universitaires, les leaders religieux, les responsables de culte, les gardiens de la tradition, la diaspora ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Assise Agossa