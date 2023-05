Economie: La note de B+ avec perspective stable du Bénin, confirmée

Vues : 4

Le Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni

La note de B+ attribuée du Bénin avec perspective stable est confirmée par l’agence de notation financière S&P. Selon l’agence S&P, le Bénin affiche une forte croissance économique qui devrait progresser de 6,5% en 2023 et atteindre 6,8% en moyenne entre 2024 et 2026. C’est une retombée des investissements dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures ainsi que par la bonne performance agricole avec des bénéfices économiques importants attendus du développement du complexe industriel de Glo-Djigbé, du pipeline Niger-Bénin et de la modernisation du Port de Cotonou. Cette décision de S&P témoigne de la résilience et de la performance de l’économie béninoise, ainsi que de l’efficacité des politiques économiques mises en œuvre par le gouvernement alors que la notation du Bénin a également été confirmée par Fitch en mars dernier (‘B1/Stable’). A cet effet, l’agence S&P salue les mesures prises par le gouvernement pour limiter l’augmentation des prix, permettant de contenir efficacement l’inflation à 1,4% en 2022, soit un niveau nettement inférieur à la moyenne de 7,4% observée dans l’UEMOA selon la BCEAO. Les subventions gouvernementales et la performance du secteur agricole ont contribué à limiter la hausse des prix en 2022. L’agence anticipe également une trajectoire de réduction du déficit budgétaire du Bénin, entamée en 2022. Selon S&P, le déficit devrait atteindre 4,5% du PIB en 2023 et s’établir à 2,8% en moyenne entre 2024 et 2026. Cette amélioration est attribuée à une meilleure mobilisation des recettes, en ligne avec les objectifs du programme conclu par le Bénin avec le FMI. Elle souligne la qualité de la relation du Bénin avec les bailleurs du secteur officiel, permettant de maintenir un accès à des financements concessionnels attractifs en dépit de l’environnement global de hausse des taux.