Assemblée nationale: Une délégation du conseil national de transition de Guinée Conakry chez Vlavonou

Le Président Vlavonou au mileu, en photo de famille avec ses hôtes de la Guinée

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience au palais des gouverneurs le lundi 8 mai 2023, une délégation du Conseil national de transition de la Guinée. Organe législatif délibérant de la République de la Guinée Conakry pour la période de transition, cette délégation est venue s’inspirer de l’expérience parlementaire béninoise. Mohamed Alythian, président de la Commission Constitution, lois organiques, réformes de la justice et de la fonction publique et membre du Conseil national de Transition de la Guinée, a échangé avec l’autorité parlementaire en présence du président de la Commission des lois du Bénin, le député Orden Alladatin.

Lire ci-après l’intégralité de ses propos :

« …J’étais venu ici l’année dernière et j’ai eu une discussion fructueuse avec mon collègue, le président de la Commission des lois, des échanges et de l’administration de l’Assemblée nationale. Et suite au rapport que j’ai fait à notre organisation, le président du Conseil national de Transition a décidé que nous revenions pour approfondir les discussions sur la moisson que j’ai faite de l’expérience parlementaire béninoise pour essayer, soit de dupliquer, soit de nous inspirer de ce que le Bénin a pu capitaliser. Nous venons donc pour enrichir notre position puisque nous sommes dans le processus d’élaboration d’une nouvelle constitution qui doit mette fin à deux choses: premièrement le vide juridique créé par les anciennes constitutions et deuxièmement, le vide juridique créé par la transition qui ambitionne de faire une refondation de l’État sur la base de certaines rectifications institutionnelles. Nous avons été très heureux d’être bien reçus et surtout nous avons été très heureux de la promptitude avec laquelle le président de l’Assemblée nationale nous a reçus en audience et a organisé notre séjour ici au Bénin sans oublier l’accueil et l’ambiance très conviviale dont nous avons bénéficiés… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU