Wilfried Houngbédji à propos des tueries de Kérou: « Cette barbarie ne restera pas impunie »

A l’occasion de son rendez-vous hebdomadaire avec la presse le vendredi 5 mai 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, est revenu sur l’attaque de Kérou, l’annonce des assises nationales sur la démographie et plusieurs autres sujets. Au cours de ses échanges, il a déclaré que cette barbarie de Kérou ne restera pas impunie.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Dans ses explications, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré les populations de la volonté du gouvernement à lutter contre l’insécurité. Pour lui, ces criminels et délinquants essaient de venir et n’arrivent pas parce qu’il y a un bon dispositif sécuritaire sur place. En désespoir de cause, explique le porte-parole du gouvernement, ils adoptent d’autres stratégies. C’est-à-dire, effrayer les populations, commettre de la barbarie pour faire penser aux populations, que si elles ne coopèrent pas avec eux, elles pourraient subir le sort. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, si ces individus disaient aux forces de sécurité qu’à telle heure, ils iront dans tel lieu, ils seront maîtrisés. « Cette barbarie ne restera pas impunie. Déjà que dans notre stratégie, nous avons convenu et obtenu des autorités burkinabè et de la sous-région qu’au sein des pays, qu’il soit possible que les armées se déportent en territoire étranger. Nous avons commencé à implémenter cela. Nous avons projeté également le recrutement de 5000 personnes sur 2023-2024. Tout ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif qui va nous permettre de projeter des forces », a-t-il fait savoir.

Que dit-il des assises sur la démographie : « Nous voulons voir quelle est la dynamique optimale qu’il faut observer pour la progression de la démographie au Bénin pour que cela ne rompt pas l’équilibre entre population et développement. L’Etat fonctionne sur la base de statistique que nous en avons de plus en plus fiable. Si aujourd’hui, nous sommes en 2023, nous devons savoir en maîtrisant la dynamique de la population, dans 20 ans, combien de centres de santé, il nous faut dans telle localité », a affirmé Wilfried Léandre Houngbédji. Il poursuit en disant que si « on a aucune maîtrise de la dynamique de nos populations, nous n’aurons pas de prise sur ces questions. Malgré nos efforts, nous risquons de travailler et de ne pas ressentir conséquemment les effets de notre travail ». En 1979, par exemple, le Bénin était à 3 millions 300 habitants. Mais, 40 ans après, le pays est passé à près de 12 millions d’habitants. Le porte-parole du gouvernement a donné l’exemple de deux pays qui étaient au même niveau de population que le Bénin et qui ont fait 37% et 43 %. Contrairement à ses pays, la population béninoise s’est accrue de 116 %. Mieux, il précise qu’un pays de l’Afrique de l’Est qui, il y a 40 ans était au même niveau que la Hongrie, aujourd’hui la Hongrie compte moins de 10 millions d’habitants et ce pays compte plus de 40 millions. « Si vous ne maîtrisez pas la démographie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous avons une commune au Bénin où en un an, rien que les naissances vont générer un besoin de 400 salles de classe dans 5ans quand ces enfants vont commencer l’école. Vous pouvez faire les routes, apportez l’eau potable, l’électricité à l’échéance prévue, tout ce qui aura été fait, sera en deçà de ce qu’il faut pour couvrir conséquemment les attentes de ces populations », a-t-il expliqué. C’est pourquoi, à l’occasion de ces assises, il souhaite que le débat se fasse sans tabou. « Que tout le monde s’exprime et qu’à la fin, comme dans une conférence nationale, nous puissions dire voilà où nous voulons aller dans notre pays désormais. Pour que les efforts que nous faisons tous ensembles, rejaillissent positivement dans notre vie », a-t-il ajouté.

Par ailleurs : Interrogé sur l’attractivité de la ville de Cotonou, Wilfried Houngbédji fait remarquer que l’Amazone est devenue une attraction mondiale. « Des gens prennent l’avion pour venir dans notre pays parce qu’ils ont entendu parler de l’Amazone. Ils viennent en touriste », s’est-il réjoui. Dans la même logique, il a évoqué la fresque réalisée sur le mur du port qui a vocation à devenir le plus long mur au monde et qui participe de cette volonté de rendre la ville de Cotonou de plus en plus attractive pour en faire une destination majeure dans le monde.

Alban TCHALLA