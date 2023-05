Grand Prix de Cotonou : Le mauricien Rougier Christopher vainqueur de l’édition 2023

Organisé en marge du 18e Tour du Bénin, le Grand Prix de Cotonou, édition 2023 a souri à un Mauricien. Alors que le public de Fidjrossè attendait de voir le leader du tour du Bénin brillé, c’est un autre qui lui a revu la vedette. Il s’agit du mauricien Rougier Lagane Christopher. Il a franchi la ligne en 2h04’49”. Il est suivi du néerlandais Merx Peter et de l’algérien Cheblaoui Oussama. Cette course, un critérium, est organisée par la fédération béninoise de cyclisme sur la Route des Pêches. Elle a consisté à faire courir 10 tours aux coureurs soit 87Km. Pour rappel, 62 coureurs se sont inscrits mais il y a eu des abandons au cours du critérium. Cette course est venue mettre un terme officiel à l’édition 2023 du tour du Bénin.

