Coopération Bénin-USA: Talon échange avec une délégation du Congrès américain

Vues : 42

Conduite par son président de la Commission, Mike Rogers, une délégation de la Commission en charge des Services Armés de la Chambre des Représentants des États-Unis d’Amérique, a échangé avec le président Patrice Talon le vendredi 05 mai 2023 au Palais de la Marina. Les discussions ont notamment porté sur les questions de coopération sécuritaire liant les deux pays, le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire.

La visite rendue au président Patrice Talon a permis à la délégation de la Commission en charge des Services Armés de la Chambre des Représentants des États-Unis d’Amérique, de discuter de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique. C’était en présence de l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Shukan, du ministre d’État, chargé de l’Économie et des Finances et en charge de la Coopération, Romuald Wadagni, du ministre des Affaires Étrangères, Aurélien Agbenonci et du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de brigade Fructueux Gbaguidi. En effet, cette délégation est bipartisane, composée des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire. « Nous sommes en train de faire cette visite sur le continent africain afin de discuter avec nos partenaires africains et comprendre leurs besoins en matière de défense et de sécurité et ce que nous pouvons faire pour accompagner les pays africains. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà, au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, de la formation à donner aussi bien aux Officiers et Sous-officiers, des équipements qu’il faudra donner aux Forces Armées Béninoises… », a déclaré Mike Rogers. Il faut dire que les États-Unis ont mis en place sur les dix (10) prochaines années, une stratégie de coopération bilatérale pour soutenir les régions côtières de l’Afrique et cette stratégie prend en compte le Bénin. « Nous voulons nous assurer du travail qui se fait au niveau sécuritaire mais également en matière de développement avec l’USAID. Pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin au niveau de la sécurité, nous voulons nous assurer que les besoins en la matière sont conséquents en ce qui concerne le nord du pays », a fait savoir Sara Jacobs, élue Démocrate de Californie, Membre de la Commission des Services Armés et Membre de la Commission des Affaires Étrangères au Congrès Américain. Elle a souligné qu’ils veulent se rassurer qu’ils sont en train de travailler pour le développement économique des populations.

Après avoir salué la démarche du Congrès américain, le président Talon a réitéré à ses hôtes l’engagement et la disponibilité permanente du Bénin à œuvrer de concert avec les États-Unis dans l’accomplissement des objectifs de défense et de sécurité dans la zone côtière africaine. Le Chef de l’Etat a aussi rappelé à la partie américaine, l’importance de la coopération militaire bilatérale, les actions de formation des personnels militaires, la fourniture d’équipements, les infrastructures militaires et des échanges d’expériences.

Alban TCHALLA