Commémoration de la fête du travail: L’entreprise “AGL Bénin” célèbre le mérite de ses collaborateurs

A l’occasion de la journée des travailleurs le 1er mai 2023, les membres de l’entreprise AGL Bénin et ses filiales SOCOPAO, SEP, BÉNIN TERMINAL et SMTC, se sont réunis à la plage de Ouidah pour célébrer la fête du travail dans une ambiance festive. L’initiative a permis également de célébrer les réussites collectives de l’entreprise, de renforcer l’esprit d’équipe et de décorer certains de leurs collaborateurs pour leur mérite.

C’est quoi l’AGL Bénin: Africa Global Logistics, l’AGL est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, AGL au Bénin multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit).

Ce qu’il faut comprendre de l’évènement : La célébration de l’édition 2023 de la fête du travail marque la toute première rencontre collégiale des équipes de l’AGL, après 3 années d’interruption due à la pandémie de la COVID-19. Cette célébration a donc été placée sous le signe de la convivialité et a une signification particulière pour les acteurs, qui ont œuvré pour faire d’AGL, un acteur majeur de son secteur, notamment au Bénin. Elle a été marquée par des allocutions, des jeux et autres animations ainsi que la remise de médailles d’honneur à plus de 50 collaborateurs, distingués pour leur ancienneté et leur engagement au service de l’entreprise. A cet effet, les responsables de l’entreprise ont réaffirmé leur volonté d’offrir un environnement de travail sain et stimulant pour tous, à travers des événements fédérateurs. L’AGL Bénin entend aussi renforcer son positionnement d’entreprise qui valorise ses collaborateurs et qui se soucie de leur bien-être en garantissant un cadre de travail épanouissant pour les collaborateurs. Il faut préciser que l’entreprise souhaite poursuivre sa croissance et maintenir au haut niveau la satisfaction de ses clients.

Vue partielle des collaborateurs de l’AGL au cours de la célébration

Que disent les acteurs : Le porte-parole des délégués du personnel, Sébastien Zannou a remercié la Direction Générale d’AGL Bénin pour l’initiative de l’organisation de cette journée qui leur a permis de se divertir et d’oublier le stress quotidien du travail. « Cette cérémonie est l’occasion pour nous, de réaffirmer et sceller notre alliance autour de notre marque AGL. Au nom de l’ensemble du personnel, recevez toute notre gratitude pour l’initiative et pour les distinctions honorifiques aux collaborateurs méritants », a fait savoir Sébastien Zannou. Pour sa part, le président Exécutif de AGL au Bénin, Venance Gnigla a laissé entendre que chez AGL Bénin, ils sont conscients que leurs collaborateurs sont leur plus grande richesse. « Cette journée de célébration est une manière pour nous de les remercier pour leur travail et leur dévouement quotidien envers notre entreprise. Je suis fier de notre grande famille et je suis convaincu que nous irons encore plus loin dans nos succès, avec le concours de tous. » a-t-il dit.

