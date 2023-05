Assemblée nationale: Firmin Gangbé nommé Conseiller technique à l’information et à la presse

Vues : 7

Firmin Gangbé

Le nouveau Conseiller technique à l’information et à la presse du président de l’Assemblée, est Firmin Gangbé. Il a été nommé à ce poste par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou par décision n°2023-067/An/Pt en date du 28 avril 2023. Avec cette nomination, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou lui a renouvelé sa confiance puisqu’il a été le premier Directeur des services de l’information et de la communication (Dsic) sous la 8ème législature. Firmin Gangbé intègre désormais le cabinet du président de l’Assemblée nationale après avoir fait l’expérience du secrétariat général administratif. Journaliste de profession et promoteur du journal « L’avenir », il faut dire que Firmin Gangbé avait passé service le lundi 27 février 2023 à André Dossa, nouveau Directeur des services de l’information et de la communication.