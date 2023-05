Certification aux normes internationales: La CCI-Bénin renforce la compétitivité de 20 entreprises

Vues : 16

Dans le cadre de son programme CCI Qualité à travers le projet ‘’soutenir l’entreprise’’ financé par l’Union Européenne, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) a certifié 20 entreprises béninoises dans trois différentes normes internationales. La cérémonie de remise de ces certifications, a eu lieu le vendredi 5 mai 2023 à la CCI-Bénin, en présence du Directeur général de l’AB Certification, de la représentation de la délégation de l’Union Européenne au Bénin, des membres des chambres consulaires, des patrons des entreprises.

Vue d’ensemble avec les entreprises certifiées

Ce que vous devriez savoir : Il s’agit des normes ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2018 et ISO 22716 version 2017. Au total 10 entreprises sont certifiées à la norme ISO 9001 version 2015, 8 pour la norme ISO 22000 version 2018 et 2 ont obtenu la norme ISO 22716 version 2017. En effet, la certification permet aux entreprises d’être plus performantes, d’avoir une approche des risques et des opportunités internes et externes plus systématiques. Quant aux normes ISO, elles aident les entreprises à réduire leurs coûts, à accroître leur productivité et à accéder à de nouveaux marchés. Par exemple, la norme ISO 9001 définit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients. S’agissant de la norme ISO 22000, elle est relative à la sécurité des denrées alimentaires. Elle est applicable pour tous les organismes de la filière agroalimentaire. Et la norme ISO 22716 concerne les bonnes pratiques de fabrication dans l’industrie cosmétique. Elle donne des lignes directrices pour la production, le contrôle, le stockage et l’expédition des produits cosmétiques.

Que vise la CCI-Bénin : L’objectif de la Chambre consulaire du Bénin est de contribuer à l’intégration graduelle des entreprises à l’économie mondiale en assurant la conformité aux règles internationales du commerce par le renforcement de la compétitivité. Car, la démarche qualité dans le monde, est devenue une nécessité pour les entreprises. Elle leur permet de mettre en place un dispositif de veille permanente au sein de leur unité de production pour toujours produire qualité et garantir les exigences des clients et de la réglementation.

Ce que disent les acteurs : Présidant cette cérémonie, le 1er Vice-président de la CCI-Bénin, Casimir Migan, a rappelé que l’un des objectifs assignés à la CCI-Bénin, c’est de ramener le taux de mortalité des entreprises à la baisse. Au nom du président de la CCI-Bénin, il a félicité les bénéficiaires pour leur efficacité et efficience et engagement ayant permis d’obtenir ce résultat. « Vous incarnez le nouveau modèle économique porté par le secteur privé. A la suite des certifications, CCI-Bénin déploiera le volet visibilité de vos entreprises », a-t-il dit avant d’inviter les partenaires à être de plus en plus réceptifs à leurs différents projets aux fins d’impacter davantage. La Directrice du projet ‘’soutenir l’entreprise’’, Edwige Bibilary, a salué les efforts de toutes les parties prenantes et surtout la CCI-Bénin pour son engagement aux côtés des entreprises béninoises. Elle a indiqué qu’à partir de cet instant, les bénéficiaires sont rentrées dans une ère de croissance de leur entreprise. Allant dans le même sens, le Secrétaire général de la CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, a déclaré que cette certification va permettre d’améliorer le quotidien de ces entreprises. Pour sa part, le Directeur général de l’AB Certification, Georges Abi Rached a remercié la CCI-Bénin pour la confiance et l’intérêt accordé à l’AB Certification pour travailler à la certification de ses entreprises. Au nom des entreprises certifiées, la PDG de l’entreprise ‘’Matanti’’, Fatmé Zein Richard, a exprimé ses sincères reconnaissances pour le précieux encadrement reçu et s’est engagée à poursuivre pour l’amélioration de la qualité de leurs entreprises. « Nous travaillons pour que l’Afrique ne soit pas comme un dépotoir du monde », fait-elle savoir.

Entre les lignes : Le projet ‘’soutenir l’entreprise’’ est la première initiative conjointe d’envergure de la CCI-Bénin et de Eurocham Bénin à la suite de l’accord de coopération consulaire signée en 2019. La signature du contrat de subvention pour la mise en œuvre des activités du projet ‘’soutenir l’entreprise’’, a été effective le 20 avril 2021. Le 19 avril 2022, le volet appui à l’obtention de la certification aux normes internationales, a été lancé.

Alban TCHALLA