29e couronnement de l’empereur mondial des Ogboni: Son éminence Adam Abibou dit Owo Lobè élevé au titre de Baba Issalè Agbayé

Entre les lignes : Après le couronnement, l’empereur a offert à son hôte du Nigeria un présent, signe de respect et de considération. Il a ensuite pris congé de ses fidèles avec la délégation nigériane et a laissé place aux réjouissances.

Que disent-ils : Ainsi, après moult vénérations à l’endroit de l’empereur, le 1er vice-président de l’empire mondial Ogboni, Robert Adegbola, a fait savoir qu’après 58 années de succès de désenvoutement, de lutte contre la sorcellerie et le mal, le maréchal de la paix, Kabiessi Owo-Lobe se fait couronner pour la 29e fois, au regard de son apport à la guérison par les voies traditionnelles pures. Il a félicité le tisonnier de la paix pour ses efforts dans la guérison sans mélange de la sorcellerie. Toutefois, l’empereur mondial des Ogboni a déjà reçu plusieurs titres de couronnement dont la secrétaire générale mondiale des Ogboni, Maurène Tissot, a énuméré quelques-uns. À l’entendre, le titre de cette 29e couronne Baba Issalè Agbayé, signifie pilier ou socle de la tradition pure dans le monde. Elle poursuit que cette ascension, fait référence à la vie de l’empereur et à son destin, puisqu’il a été baptisé sous le nom de l’homme qui recevra plusieurs couronnes. « Cette couronne incarne la paix dans la tradition pure », précise-t-elle. Après avoir reçu cette 29e couronne, l’empereur mondial des Ogboni, Son excellence Adam-Abibou dit Owo-lobe, a exprimé toute sa joie d’être le garant de la vérité. « C’est ici que la vérité m’a amené. La vérité reste dans l’escalier et le mensonge dans l’ascenseur », souligne-t-il. Il a, pour finir, accordé toute sa bénédiction sur tous les participants à cette cérémonie, sur tout le peuple béninois ainsi qu’au président Patrice Talon pour tous ses efforts dans la promotion de la culture.

Ce que vous devriez savoir : L’empereur mondial des Ogboni, Son excellence Adam-Abibou dit Owo-lobè, a été couronné au titre de Baba Issalè Agbayé, le samedi 06 mai 2023. Cette 29e couronne à son actif a été célébrée par les fidèles de la fraternité Ogboni au palais impérial mondial à Akpakpa. En présence de plusieurs têtes couronnées venues du Nigeria et autres pays étrangers, l’empereur mondial des Ogboni a fait son entrée charismatique sous des chants de vénération de ses fidèles. Il a été conduit par 12 femmes amazones, vêtues d’habit blanc caractérisant la paix, et couronné de chapeau rouge, signe de la tradition pure. À la faveur d’une multitude de parole incantatoire en langue Yoruba, Sa majesté Oba Alaga Agbayé des Ogboni, a décerné à l’empereur, le premier titre de Olu Aye Agbayé du Bénin suivi du deuxième titre Baba Issalè Agbayé, symbolisant son 29e couronnement.

