5e étape du 18e Tour du Bénin: Hamza Yacine vainqueur, Achraf Ed Doghmy maillot jaune

La 5e étape du 18e Tour cycliste du Bénin s’est tenue le samedi 6 mai 2023. Partie de Sèhouè pour Cotonou (Place de l’Amazone) soit une distance de 124, 71km, ladite étape a été remportée par l’Algérien Hamza Yacine. Déjà vainqueur des étapes 2 et 3, ce dernier vient de s’offrir une 3e victoire avec un temps de 3h05’04” avec une vitesse 40,43km/h. Après l’Algérien, deux Marocains sont venus dans le trio de tête. Il s’agit est d’Achraf Ed Doghmy (2e) et Youssef Bdadou (3e). Avec cette performance, Ed Doghmy, détenteur du maillot jaune depuis la première étape le conserve. Il est donc le grand vainqueur de cette 18e édition de ce tour international cycliste du Bénin. En ascension, le jeune Ricardo Sodjodé de l’équipe béninoise a fini 10e au classement général à 50 secondes du maillot jaune. 12e sur la dernière étape, il a prouvé le progrès et sur le sérieux dans le travail qu’abat la fédération béninoise dans la préparation des cyclistes béninois.

