18e Tour Du Bénin: Un Algérien remporte la 2e étape Parakou-Savè

Il s’agit d’ #HamzaYacine . Parti avec un groupe de 17 coureurs en échappée, il a bien géré sa course surtout dans le dernier Km pour finir premier au sprint. Cette victoire ne lui permet pas d’arracher le maillot jaune au marocain Achraf #EDDOGHMY , vainqueur de la première étape et qui est lui aussi venu dans le lot des 17 premiers coureurs de cette étape. ED-DOGHMY conserve donc son maillot jaune en attendant la troisième étape qui se tiendra ce 4 mai 2023 de Bohicon à Comè sur une distance de 140, 520 Km.

