Attaques terroristes dans le nord: Compassion, consternation et exigences du MPL

Le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tébé et tous les responsables du parti se disent très consternés par les dernières attaques terroristes survenues dans le nord du pays, ayant occasionné plusieurs morts et des portés disparus. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 03 mai, le parti présente ses vives condoléances aux familles éplorées et en appelle à ce que toute la lumière soit faite sur ces drames. Il invite également le gouvernement à mieux assurer la sécurité de toutes les populations sur l’ensemble du territoire national. Lire ci- après ledit communiqué.

