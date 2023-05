18e Tour du Bénin : Victoire camerounaise à la 4e étape, Achraf Ed Doghmy toujours maillot jaune

Vues : 32

Le Camerounais Kueré vainqueur de la 4e étape au milieu de l’Algérien et du Marocain

La 4e étape du 18e tour du Bénin courue ce vendredi, a été bouclée par une victoire camerounaise. Longue de 109,45km (Kétou-Porto Novo), cette a vu Kuéré Nounawé franchir le premier la ligne d’arrivée. Il permet non seulement à son pays de décrocher sa première victoire d’étape, mais aussi aux pays de l’Afrique subsaharienne de monter pour une fois sur la plus haute marche du podium après une étape. Juste derrière lui, est arrivé Yacine Hamza (2e) de l’Algérie et le maillot Achraf Ed Doghmy (3e) du Maroc. Ainsi, Rodrigue Kueré l’un des plus combatifs de ce 18e tour du Bénin a été récompensé. Puisque déjà auteur de la plus longue échappée sur l’étape Parakou-Savè, il vient de parachever le travail abattu par son équipier Aurélien Achetkuyinyin.



A préciser qu’au départ de cette étape, ils étaient 52 coureurs du fait des abandons observés au terme de la 3e étape.

Anselme HOUENOUKPO