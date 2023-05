Journée internationale de la liberté de presse à l’ENSTIC: Les enseignants Zakiath Bonougbo et Wenceslas Mahoussi honorés

Vues : 3

Les deux enseignants honorés

A l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse le mercredi 3 mai 2023, la direction de l’Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (Enstic) a procédé, au port de toge aux Docteurs Zakiath Bonougbo et Wenceslas Mahoussi, promus au grade de Maître-Assistant du CAMES. Ces derniers ont reçu les honneurs de leurs collègues enseignants et de leurs étudiants à l’occasion de cette célébration qui s’est déroulée dans l’amphi Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi. En effet, le docteur Zakiath Bonougbo, est la cheffe par intérim du département Métiers de l’audiovisuel et du multimédia de l’Enstic. Elle est admise au grade de Maître-assistant en Linguistique, spécialité Syntaxe et sémantique avec la cote ‘’A’’. Pour sa candidature au Cames en 2021, l’enseignante a soumis 7 articles scientifiques. Quant au Dr Wenceslas Mahoussi, il est le Coordonnateur par intérim du programme de Master Communication et relations publiques à l’Enstic. Ancien Directeur adjoint de cette même école, il a soumis sa candidature au Cames avec 12 articles scientifiques dont 2 ouvrages. Il est promu en 2022 au grade de Maître-assistant dans la spécialité Sciences de l’information et de la communication avec la cote ‘’A’’. Outre le port de toge qui leur consacre dans leur nouveau grade de Maître-Assistant des Universités du CAMES, Docteurs Zakiath Bonougbo et Wenceslas Mahoussi ont reçu des lettres de félicitation des autorités de l’Enstic et de l’Université d’Abomey-Calavi.