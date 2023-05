Coopération économique et institutionnelle: Une rencontre d’affaires africaines et francophones à Cotonou dès mardi

Vues : 2

Dans le cadre de la célébration de ses cinquante ans d’existence, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) organise des rencontres d’affaires africaines et francophones, du 9 au 12 mai 2023, à Cotonou au Bénin. A l’invitation de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Bénin, 130 chambres et organisations intermédiaires représentantes des économies des 32 pays du réseau CPCCAF seront présentes à cette rencontre au Palais des Congrès de Cotonou. Les journées économiques CPCCAF sont destinées aux femmes et hommes Chef(fes) d’entreprises, partenaires techniques et financiers du développement, unis par la volonté d’assurer la croissance de l’économie africaine, grâce au renforcement du secteur privé et du partenariat entre entreprises francophones, qui sont les premiers moteurs de la résilience du continent. Les décideurs politiques et économiques, représentations d’organisations internationales ou de banques régionales de développement sont également conviés à cette rencontre.

Au travers de trois temps forts, la CCI Bénin et la CPCCAF offrent aux participants une plateforme d’échanges et de discussion sur les opportunités économiques à mettre en place entre les entreprises, et les partenariats économiques qui doivent être mis en œuvre par les différents acteurs, pour développer de nouveaux projets opérationnels visant à assurer la résilience africaine et affirmer le partenariat stratégique de l’Afrique avec l’Europe.

Les journées CPCCA/CCI Bénin, c’est aussi le cinquantenaire de la CPCCAF, et les 115 ans de la CCI Bénin. Plusieurs ateliers dont celles des femmes entrepreneures et les ateliers de clôture du programme Archipelago seront au programme.