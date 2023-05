18e Tour du Bénin: Hamza Yacine vainqueur d’étape pour la 2e fois

Vues : 5

L’Algérien Hamza Yacine à l’arrivée de la 3e étape

Ce que vous devriez savoir : Cela fait déjà 3 jours que les coureurs engagés pour le 18e tour du Bénin sont en compétition. Et ce 3e jours a coïncidé avec la 3e étape courue de Bohicon à Comé. Longue de 140,520 Km, ladite étape a vu la victoire au sprint de l’Algérien Hamza Yacine. Ce dernier, vainqueur de la 2e étape (Parakou-Savè) a remis ça au terme d’une course mouvementée. A Tour de rôle, camerounais, marocains, mauriciens, burkinabè et algériens ayant secoué le peloton. Mais, toujours présent dans le peloton de tête, Hamza Yacine a profité de sa puissance au sprint une nouvelle fois. Hamza Yacine qui a avalé les 140,520 Km en 3h 46′ 12″, soit une vitesse moyenne de 37, 27 Km/h enchaîne ainsi une deuxième victoire d’étape de suite devant le Marocain Achraf Ed Doghmy qui est arrivé 2e et le camerounais Kamzong Abossolo Clovis (3e). Ed Doghmy, vainqueur de la 1ère étape, continue de garder le maillot jaune avec cette nouvelle performance sur l’étape Bohicon-Comè. Puisqu’il compte 12 secondes sur Kamzong Abossolo Clovis et 18 secondes sur l’Algérien, Hamza Yacine.

Pour ce qui concerne l’équipe béninoise, il faut dire qu’elle arrive à placer un coureur dans le top 10 de cette 3e étape. Il s’agit de Ricardo Sodjèdé est arrivé 7e sur cette étape. Ce coureur, venu à la 12e place, à Savè, a gagné 5 places. A 44secondes du maillot jaune, l’étoile béninoise de ce tour cycliste international que la fédération béninoise sous le leadership de Romuald Hazoumè organise, a encore des étapes pour prouver sa grande forme. A préciser que Ricardo Sodjèdé est le premier des Béninois sur cette deuxième étape (longue de 156,42 Km) parrainée par MoovAfrica et CFAO-MOTORS. Il garde donc son maillot CFA Motors.

Yacine sur la 2e étape Parakou-Savè : Lors de la 2e étape, le cycliste algérien a étalé sa maitrise de la gestion de course. Parti avec un groupe de 17 coureurs en échappée, il a bien contrôlé ses adversaires surtout dans le dernier Km pour finir premier au sprint. Cette victoire ne lui permet pas d’arracher le maillot jaune au marocain Achraf Ed Doghmy, vainqueur de la première étape et qui est lui aussi venu dans le lot des 17 premiers coureurs de cette étape. Ed Doghmy conserve son maillot jaune en attendant la troisième étape qui se tiendra ce 4 mai 2023 d’Abomey à Comè sur une distance de 140, 520 Km.

Ce qu’en dit le président Romuald Hazoumè : Après les trois premières étapes du tour cycliste international du Bénin, le président de la Fédération béninoise de cyclisme (FBC), Romuald Hazoumè a dressé un premier bilan. Selon lui, le bilan est satisfaisant. «C’est un bilan très positif, parce que mon équipe a été mieux structurée. Il y a eu de l’anticipation dans l’organisation», a-t-il dit avant de lâcher que «l’organisation est l’outil le plus important dans un tour qui n’a pas de moyens en réalité. Si on est mieux organisé, structuré, on peut y arriver». Sur la performance des coureurs Béninois, il dit avoir noté un réel progrès. «Le bilan sportif est intéressant, parce que pour une fois, les béninois arrivent au même moment que les autres, on est à trente-six seconde du maillot jaune ( NDLR au classement général après les 2 premières étapes), c’est formidable. Parce que nous avons Adrien Niyonshuti, l’entraîneur béninois de nationalité rwandaise vivant en Italie, et qui travaille avec les coureurs. Son arrivée est rendue possible grâce à Team Africa Rising de Jonathan Boyer», a-t-il précisé. Il n’a pas manqué de souligner que c’est grâce à cette expertise et les aides matériels que les coureurs béninois sont arrivés à ce niveau. Le président Hazoumè a aussi fait un clin d’œil aux partenaires les plus fidèles du tour comme la Sobebra, Moov Africa, CFAO Motors, Super U Erevan, Novotel, Yalau, Signature, World Cola, Aqua Belle, sans oublier Canal+ qui en dehors de la pub offre cinquante-deux minutes de diffusion du tour. «Avec cette tranche, nous montrons le Bénin qui a changé, qui est devenu un pays respectable, un pays leader aujourd’hui en Afrique », a informé le président Hazoumè.

Top 5 du classement général

1er Achraf ED-DOGHMY

2e Kamzong Abossolo Clovis (-12s)

3e Hamza Yacine (-18s)

4e Souleymane Koné (-19s)

5e Cognet Emmanuel (-22s)

Anselme HOUENOUKPO