1ere Session ordinaire de l’assemblée consulaire de la CCI Bénin: L’adoption des états financiers et la présentation du rapport d’activité 2022 actées

Le présidium lors de la cérémonie d’ouverture

Les élus consulaires de la mandature 2020-2025 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin se sont réunis ce vendredi 28 avril 2023 en session ordinaire de l’année 2023. C’est le secrétaire général du ministère de l’industrie et de commerce qui a présidé la cérémonie d’ouverture, en présence du président de la CCI-Bénin, Arnauld Akakpo. Cette première session de l’assemblée consulaire est consacrée à l’examen et à l’adoption des états financiers exercices clos au 31 décembre 2022 et à la présentation du rapport d’activité 2022.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le président de l’institution consulaire, Arnauld Akakpo a salué la présence de tous les participants et a témoigné sa profonde gratitude au ministre de l’industrie et du commerce pour son accompagnement constant à la CCI-Bénin. Il a pour la suite souligner aux élus consulaires que « les défis qui nous attendent son nombreux et les chefs d’entreprise voudraient compter sur nous pour les accompagner dans ce contexte encore marqué par le ralentissement économique ». A le croire, leur mandature est de « faire de la bonne gouvernance administrative et financière, un principe sacro-saint et non un slogan afin de crédibiliser l’institution consulaire vis-à-vis de l’Etat et des différents partenaires institutionnels ».Procédant au lancement des travaux de cette session, le secrétaire général du ministre de l’industrie et de commerce, Amzat Salami, a souligné aux membres du bureau consulaire que « cette session ordinaire qui se tient dans une période de reprise lente sur le plan économique ne doit pas les éloigner des objectifs qui leur ont été fixés par le gouvernement et de leur implication à la réalisation du PAG 2021-2026».

Photo de famille au terme de la cérémonie d’ouverture des travaux

Le représentant de la ministre Alimatou Shadiya Assouman, a salué et félicité les élus consulaires pour avoir respecté les délais prescrits pour l’organisation des différentes assises des organes dirigeants de l’institution consulaire. Il s’est également réjoui du bon déroulement des actions du plan stratégique de développement de la CCI-Bénin. Le SG a toutefois exhorté le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Arnauld Akakpo et son équipe à maintenir le cap pour l’amélioration de l’écosystème entrepreneurial.

Il faut noter que la CCI Bénin ambitionne de bâtir une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur du développement économique à l’horizon 2025.

Assise AGOSSA