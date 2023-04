98e réunion du bureau de l’AIMF à Paris: Fructueux échanges entre Luc ATROKPO et plusieurs personnalités au profit de Cotonou

Vues : 2

Le Maire Atrokpo ici avec Madame Silva Fischer

Présent à Paris où, se tiendront les travaux de la 98e réunion du bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) du 27 au 29 avril 2023, le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo ne perd pas le temps. Décidé à mettre Cotonou sur orbite, il a multiplié les rencontres. Ainsi, il a échangé avec plusieurs personnalités dont son homologue de la ville de Douala au Cameroun, Roger Mbassa et la Secrétaire Générale du Conseil International de la Musique, Madame Silva Fischer. Avec le Maire de Douala, les échanges ont porté sur le projet de convention entre les deux villes. En ce qui concerne Madame Silva Fischer, il était question de l’organisation à Cotonou en 2025, du Forum Mondial de la Musique et d’un futur partenariat entre le Conseil International de la Musique et la ville de Cotonou. A préciser que la réunion du bureau de l’AIMF fait suite à une invitation d’Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).

Anselme HOUENOUKPO