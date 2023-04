Programmes de coopération 2024-2026: Les Nations Unies en appui à la réalisation des priorités du PAG

Vues : 2

Les programmes de coopération du Système des Nations Unies avec le gouvernement pour la période 2024-2026, ont été présentés à la partie nationale au cours d’un atelier au palais des congrès à Cotonou. Cet atelier a eu lieu le mercredi 26 avril 2023, en présence des représentants résidents des organismes des Nations Unies et des autorités politico-administratives du Bénin.

Le présidium lors du démarrage de l’atelier

Ce que vous devriez savoir : Trois nouveaux documents du programme pays du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) et du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) seront exécutés pour le cycle 2024-2026. Ils ont été élaborés de commun accord avec les autorités et s’inscrivent dans la réalisation du PAG du gouvernement. Les programmes ciblent les priorités nationales pour lesquelles le gouvernement est engagé. Selon les Nations Unies, des changements encourageants ont été obtenus dans l’orientation générale des actions du gouvernement. C’est pourquoi, il faut conjuguer les efforts pour fournir des réponses aux besoins non encore satisfaits et à d’autres nombreux défis. Pour cela, les programmes seront gérés sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances en collaboration avec les ministères sectoriels, les universités, les instituts de recherche, les ONG…

Entre les lignes : Pour le Directeur général adjoint Finance et Développement au ministère de l’Economie et des Finances, Eustache Hakpondé, les trois agences des Nations Unies travaillent en synergie et se sont positionnées sur les priorités nationales du gouvernement. L’objectif de l’atelier, fait-il comprendre, est de présenter aux différents acteurs nationaux les trois programmes de coopération. Car, dit-il, c’est un processus engagé avec ces trois agences, qui a permis d’aboutir aujourd’hui à ces programmes présentés.

Au cours de la présentation des programmes

Que disent les acteurs : Selon le représentant résident adjoint de l’UNFPA, Benoît Libali, le gouvernement du Bénin est très engagé avec beaucoup de politiques, plans et stratégies sectorielles. « Nous voulons pousser à la mise en œuvre effective de ces programmes. C’est pourquoi nous avons structuré le programme en 4 piliers. Le premier concerne la mise en œuvre effective des politiques. Le deuxième, c’est l’environnement social qui continue à retarder l’avancement vers le progrès. Le troisième pilier est l’intégration des services et la construction des données pour mesurer les progrès », a-t-il martelé. La vision globale du programme de l’UNFPA, précise-t-il, est que la population béninoise, en particulier la jeunesse dans sa diversité plus résiliente, jouissent d’une bonne santé sexuelle et reproductive et de droits reproductifs, libre de violence basée sur le genre et de harcèlement sexuel, et engagée pour la capture du dividende démographique et développement durable. Pour sa part, le représentant résident adjoint du PNUD, José Wabo, a souligné le contexte qui a permis de formuler ce nouveau programme ‘’Country Programme Document’’. « Il a pour objectif d’accompagner les populations et le gouvernement à l’atteinte de la réalisation de ses objectifs définis dans les plans nationaux en cours. La perspective est de permettre que les populations béninoises d’ici 2026, jouissent de l’Etat de droit, d’une accessibilité à la croissance, avoir un environnement sain… », note-t-il. Dans sa présentation, le représentant adjoint par intérim de l’UNICEF, Perghei Buruiana, a fait savoir qu’ils veulent mettre en place une politique holistique de protection sociale adaptée au PAG. Les domaines auxquels ils s’intéressent sont entre autres : l’eau, l’assainissement, l’éducation, les préventions des violences, la protection sociale… Selon ses dires, l’Unicef va appuyer le renforcement du système de santé au profit des soins primaires de qualité y compris les campagnes de vaccination. Notons que ces documents élaborés seront envoyés au Chef de l’Etat, qui va les valider en vue de leur mise en œuvre.

Alban TCHALLA