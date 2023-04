Assemblée nationale, 9ème législature: Le 1er rapport d’activités de Vlavonou II adopté

Vues : 4

Par 81 voix pour, 27 contre et 00 abstention, le premier rapport d’activités du Président Louis Gbèhounou Vlavonou a été adopté ce jeudi 27 Avril 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il couvre la période du 12 février au 26 avril 2023 a été présenté par l’autorité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Par souci de clarté et conscient du contexte de début de législature, ce rapport d’activités prend en compte les activités menées au plan interne et externe.

Au plan interne, le Président Vlavonou a présenté les activités parlementaires notamment la réunion du bureau où deux réunions ont eu lieu avec un taux de participation de 86% ; la réunion de la conférence des présidents qui s’est aussi réunie deux fois avec le même taux de participation de 86%. Il n’y a pas encore eu aussi de travaux formels à part à l’élection des bureaux et des membres des commissions permanentes. Pour ce qui concerne les séances plénières, quatre se sont déjà tenues avec un taux de participation variant entre 108 et 100 députés. Au niveau du travail législatif, il n’y a pas encore un réel démarrage des activités (travaux en commissions permanentes, travaux en séances plénière) à part quatre questions orales et deux questions d’actualité enregistrées au niveau du contrôle de l’action gouvernementale. Le rapport d’activités du Président Vlavonou a également fait mention des activités d’administration et de gestion du parlement notamment la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières et du patrimoine non financier, la gestion des marchés publics, la gestion de l’information et de la communication sans oublier les activités des structures rattachées de l’Assemblée nationale.

Au plan externe, le Président Louis GbèhounouVlavonou a fait part à ses pairs des activités relatives à la diplomatie parlementaire. Sur ce plan, l’assemblée nationale du Bénin n’a enregistré aucune visite de parlements étrangers sur la période indiquée. Elle n’a non plus pris part à aucune rencontre virtuelle. Parlant des missions à l’étranger du Président de l’Assemblée nationale, l’autorité parlementaire a fait part de sa participation à deux missions, l’une à Moscou (Russie) pour assister à la 2ème conférence parlementaire Russie-Afrique et l’autre à Abidjan pour assister à l’ouverture de la session ordinaire 2023 de la Côte-d’Ivoire et à la 14ème conférence des Présidents de la Région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Quant aux missions des députés, la période de référence a enregistré la participation de onze députés à onze missions à l’extérieur dont huit missions statutaires.

Abordant le chapitre des activités du cabinet du Président de l’Assemblée nationale, on note d’abord 26 audiences accordées par le Président dont dix-sept sont à des délégations nationales et neuf à des délégations étrangères. Les autres activités du cabinet ; les perspectives et difficultés ne sont pas du reste dans le rapport présenté aux élus de la 9ème législature.

Si le rapport est largement apprécié pour sa qualité et ses détails par les députés de la majorité parlementaire qui l’ont adopté avec des acclamations, ceux de la minorité parlementaire, ne le voient passous le même angle. Ils ont soulevé certaines préoccupations auxquelles le Président Vlavonou a apporté de pertinentes réponses.

De pertinentes clarifications aux préoccupations

Face aux diverses préoccupations exprimées surtout par les députés de la minorité parlementaire notamment les honorables Nourénou Atchadé, Kamel Ouansangari et Gafari Adétchokan, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a apporté de pertinentes clarifications en ces termes : « En ce qui concerne les missions, on a distingué les missions statutaires des missions non statutaires. Les missions statutaires sont des missions auxquelles notre assemblée avait déjà des députés qui la représentent à ces différents niveaux. Ils sont réélus, au niveau de ces institutions, les séances continuent. Dès lors que les séances continuent et ils sont réélus, ils continuent d’assister aux séances dès qu’on les y invite. Mais s’il y a un nouveau qui arrive et qui ne fait pas encore partie de cette instance, comment on va le désigner ?

Je n’ai pas désigné un seul député ancien qui faisait partie de ces instances et qui soit allé à ces missions- là. Je prends l’exemple le plus simple, ceux qui étaient à la CEDEAO qui sont réélus ou non réélus, dès lors que nous n’avons pas encore d’autres, ils continuent anciens comme nouveaux. C’est parce que je veux être clair que j’ai dit bon, voilà tel. Mais il ne faut pas prendre l’angle qui ne correspond pas au contexte.

Les deux missions statutaires, j’ai choisi deux à l’UPR et un au BR, un au niveau de LD. Lorsqu’on va faire le point Où est l’injustice là ? Il n’y a aucune injustice qui a été faite par rapport aux missions. On n’a pas encore renouvelé les parlements régionaux. Quand on va renouveler, tout le monde va y participer. Cela ne veut pas dire qu’il y a des députés de gamme supérieure et députés de gammeinférieure.

Nous n’avons pas considéré la séance d’élection des membres des commissions permanentes comme séance de travaux en commissions, c’est pour cela que nous n’avons pas pris ces statistiques en compte.

En ce qui concerne les engagements, les prévisions, les paiements, ce n’est pas de l’à peu près ce que nous faisons. Ce sont des logiciels qui se chargent de faire tous ces calculs. Tout est clair et net. C’est nous qui avons innové cela dans le souci de la transparence budgétaire et nous sommes très à l’aise par rapport à cela.

Déjà à la 8ème législature, il y a des députés qui restaient à deux dans un seul bureau. Et avec l’avènement de la 9ème législature, le problème va s’aggraver parce que nous avons désormais 109 députés. (…)»

Encadré

Après la présentation du Président Vlavonou

Des députés apprécient la qualité du rapport d’activités

He LafiaBoubakariOumarou, député UPR

« Je me retrouve à travers ce rapport »

« …Votre rapport d’activités pour la période allant du 12 février au 26 avril 2023a réellement retracé les différentes actions menées au cours de la période sus-indiquée. Votre rapport est clairet précis. C’est ce qui m’amène à dire que je me retrouve à travers ce rapport. Parlant des activités, vous avez évoqué celles liées aux manques d’outils et de matériels de travail et celles liées à l’informatisation insuffisante des services de l’assemblée nationale. A ce niveau, je voudrais savoir les dispositions que vous êtes en train de prendre pour remédier de façon définitive à ces difficultés surtout qu’elles sont récurrentes…. »

He KoumagbeafidéDodjiKocou Régina, député UPR

« Les résultats escomptés sont très bien atteints »

« …A la lecture du document, je note avec satisfaction que les résultats escomptés sont très bien atteints. J’ai constaté un très bon taux d’engagement des dépenses, j’ai lu un souci de préservation de la qualité des dépenses à travers la reconstitution de la flotte automobile de notre institution par le reconditionnement des véhicules déjà mis en service. A ce niveau Monsieur le Président, vous auriez fait le choix d’acheter de nouveaux véhicules mais vous avez voulu reconditionner des véhicules déjà en service (…)Par ailleurs, j’ai constaté une excellente planification, une bonne mise en œuvre pour ce qui concerne les marchés publicsen général sur la période sus-revue. Votre rapport a également le mérite de reconnaître deux grandes difficultés auxquelles se trouvent être confrontées notre institution. Ces difficultés sont mentionnées dans le rapport. J’ai lu que les solutions sont déjà trouvées pour ces difficultés et d’ailleurs ont déjà connu un début de mise en exécution, ce qui est également à votre actif. Sur ce, je félicite le Président et toute l’équipe qui l’a accompagné. Merci »

He AtchadéNourénou, député LD

« Des camarades qui ont droit à des bureaux continuent de raser les murs »

« J’ai remarqué qu’il y a un porte-parole. Je voudrais savoir si c’est le porte-parole de l’Assemblée nationale ou bien le porte-parole du Président de l’Assemblée nationale ?C’est une innovation, je crois de la 8ème législature et je veux bien savoir si le porte-parole est pour l’Assemblée nationale ou bien c’est le porte-parole du Président de l’Assemblée nationale. Dans tous les cas, à quel niveau intervient le porte-parole ?Si je prends le porte-parole du gouvernement, je crois qu’il ne dévoile pas les sujets du conseil des ministres avant la tenue du conseil des ministres. J’ai constaté que monsieur le Président, les grandes lignes de votre rapport ont été dévoilés avant même que les députés n’en prennent connaissance. Je pense que ce n’est pas une bonne chose parce que quand vous avez pris la parole en début de séance, vous avez dit si nous n’avons pas eu les rapports numériques c’est par crainte que les réseaux sociaux ne s’en emparent et que l’opinion soit même informée avant que les députés que nous sommes soient informés. Je crois que c’est un manque de respect aux députés. (…)Je voudrais vous inviter à dire à notre cher porte-parole qui fait bien son travail que nous avons besoin que l’institution soit respectée. Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, quand vous êtes dans la position que je suis et que vos camarades qui ont droit à des bureaux puisque vous avez parlé dans le rapport de la répartition des bureaux alors que des camarades qui ont droit à ces bureaux et qui sont de mon groupe parlementaire continuent de raser les murs, ils sont encore sous les manguiers, je voudrais rappeler à votre autorité pour que cette question-là soit gérée et réglée dans le meilleur des délais… »

He AdétchokanGafari, élu LD

« Au lieu de privilégier le consensus, vous nous avez envoyé droit vers le contentieux »

« C’est la première fois que je prends la parole dans cet hémicycle après moult frustrations dues à la gestion de la période que nous avons passé ensemble jusque-là. A la page 4 de votre rapport, vous avez fait référence à la conférence nationale des forces vives de la nation qui nous permet d’être dans cet hémicycle et qui a érigé aussi au niveau de la constitution un principe à valeur constitutionnelle qui est le consensus dans la recherche des solutions aux problèmes qui nous divisent. Or, depuis que je suis dans cet hémicycle, vous avez pris fait et cause pour la majorité parlementaire en brimant particulièrement les intérêts de la minorité parlementaire que nous représentons. C’est sérieux quand en tant que nouveau que nous subissons ce choc-là d’entrée, on se dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu’on attire l’attention de votre autorité sur cette question. (…) Au niveau de l’installation des commissions permanentes, au lieu de privilégier le consensus, vous nous avez envoyé droit vers le contentieux, ‘’allez-vous référer à la cour constitutionnelle’’ Je me rappelle ce jour-là, j’étais encore plus choqué quand vous qui devez incarner l’harmonie au sein de notre institution, vous nous renvoyez vers le contentieux, le juge constitutionnel, c’est vrai que c’est de votre droit de nous envoyer vers le juge constitutionnel, mais on pouvait s’en passer. C’est pour la première fois dans l’histoire de l’Assemblée nationale que nous avons cette situation selon laquelle, l’opposition minoritaire n’a eu aucune commission à l’assemblée nationale en matière de présidence de commission. Pour moi, c’est vraiment gênant. Je vais prier votre autorité pour qu’on puisse revoir ces questions-là de fond en comble pour que de tels sujets de discriminations n’entachent votre mandature…»

He OuansangariBio Sika Abdel Kamel, député LD

« L’assemblée a été gérée comme si elle était la propreté de la majorité parlementaire »

« A la lecture du rapport d’activités, je tiens à dire que le rapport dans sa forme je n’ai pas de mot mais c’est le fond du rapport qui nous intéresse. Le présent rapport d’activités qui nous est soumis me permet d’exprimer ma frustration de la gestion qui est faite de notre parlement pendant la période de référence. Monsieur le Président, les promesses faites le jour de votre investiture, telles que gérer autrement l’assemblée par consensus et dans l’intérêt de tout un chacun n’ont pas été celles que vous avez appliquées les premiers jours de notre installation. L’assemblée a été gérée comme si elle était la propreté de la majorité parlementaire, le président est vu comme le président unique de la majorité en discriminant la minorité. La minorité a subi un traitement différentiel pendant cette période de référence. Et c’est dans cette ambiance que lors de votre investiture, un vent de révision a plané dans l’air. (…) »

He Assan SEIBOU, député BR

« Il y a acclimatation, car vous avez fait l’effort de prendre une posture par rapport à la législature qui s’annonce »

« C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en ce moment parce que je suis un habitué à lire vos rapports depuis plusieurs années mais j’avoue que j’attendais de voir la posture que prend le rapport actuel que vous présentez pour cette période de deux mois. Je m’étais dit même qu’on ne devrait perdre du temps. Vous avez dit que c’est acclimatation de certains qui sont venus d’un autre milieu, ils sont nouveaux et il y a acclimatation, car ce rapport montre que vous avez fait l’effort de prendre une posture par rapport à la législature qui s’annonce. Du 12 février au 26 avril, je crois qu’il n’y a pas grande chose en réalité pour juger. Je sais également que dans ce rapport, vous avez fait des options qui figurent dans les parties, titres, les rubriques qui ont été agencées pour permettre de mieux apprécier le rapport les prochaines fois. Et le rapport rend compte beaucoup plus clairement et augure du fait que nous aurons des rapports dans lesquels je me dis même vous prenez le risque d’être trop détaillé. Je sais que quel que soit la façon dont vous serez détaillé dans vos rapports, vous chercherez toujours ce mot qui vous est cher ‘’le consensus’ qui est différent de l’unanimité. Et que vous serez comme bon Dieu lui-même, le grand tas d’ordures qui reçoit tous ceux dont vous n’êtes pas responsable, chacun essayera même de se prévaloir de sa turpitude pour vous juger dans les rapports. Mais nous sommes conscients que ce rapport me donne l’occasion de noter déjà une certaine évolution dans la couverture des débats. (…) »

He SchanouSofiatou

« Je constate une excellente et parfaite amélioration dans le rapport que vous avez présenté »

« Je vais apprécier le travail que vous avez abattu. C’est quoi un rapport d’activités, c’est comme un compte rendu de ce que nous sommes restés ensemble pour faire. Vous venez de nous rappeler de façon propre et nette ce que nous sommes restés ensemble pour faire du 12 février au 26 avril. Je constate une excellence et une parfaite amélioration dans le rapport que vous avez présenté ce matin. A nouveau, vous nous avez montré que vous êtes à la recherche du travail bien fait et vous l’avez encore prouvé ce matin. Aucun détail n’a été laissé, vous avez passé au peigne fin les activités de toutes les structures rattachées. Si c’est une sauce que vous voulez préparer, vous avez mis la juste dose. Félicitations à vous, merci bien monsieur le Président. »

He Janvier Yahouédéou

« La qualité de votre rapport d’activités n’est que le reflet de la qualité de votre gestion »

« Comme plusieurs collègues l’ont dit, la qualité de votre rapport d’activités n’est que le reflet de la qualité de votre gestion à la tête du parlement béninois. Tout comme le bon vin qui se bonifie avec le temps, vos premières activités de début de mandat portent déjà la marque de ce qui vous a valu admiration à la fin de la 8ème législature. Je l’avais dit il y a quelques mois et je continue d’être fier de vous monsieur le Président. Votre rapport présente une bonne structuration et une limpidité à la lecture. Quant au contenu, on ne peut qu’être fier d’être parlementaire béninois à l’exemple du volet gestion de la communication et de l’information. Par contre, monsieur le président, il y a manqué une précision dans votre rapport. Vous n’avez pas précisé que le parlement béninois est le premier parmi les huit (8) pays de l’UEMOA à avoir et permettre aux populations et au monde entier de suivre en direct ses plénières à travers radio et télévision même sur des Smartphones. C’est formidable monsieur le Président et je vous félicite. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU