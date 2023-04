Fronde politique au sein de la mouvance: Gbadamassi veut déstabiliser le BR et  Talon

Vues : 3

Rachidi Gbadamassi, ex-député

Dans un courrier en date du 24 avril 2023 enregistré au Secrétariat administratif permanent du parti Bloc Républicain, l’ex député de la 8è circonscription, Rachidi Gbadamassi réclame la démission du Secrétariat Général National, Abdoulaye Bio Tchané. Comme raison avancée, il évoque le faible résultat du parti aux dernières législatives. Mais à l’analyse et au regard de certains faits récents et successifs, cette démarche s’apparente à une manœuvre de déstabilisation du parti Bloc Républicain.

En effet, le BR est la deuxième force politique nationale avec un grand nombre d’élus communaux et locaux ainsi que 28 députés issus des dernières législatives de 2023. Rachidi Gbadamassi étant à nouveau candidat à ce scrutin législatif, n’a pas pu renouveler son mandat parlementaire. Depuis ce temps, l’ex-député semble tenir responsables de son échec, les dirigeants de son parti et ce, malgré ses 20 ans d’expériences de vie parlementaire. Ainsi pour manifester son indignation, il réclame depuis peu la démission du Secrétariat Général National du parti. La question est de savoir si c’est le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané qui est la source de son malheur, quand on sait que c’est sur la liste de ce même parti dirigé par Bio Tchané, que Gbadamassi a été élu au parlement en 2019 ? Même s’il ne dévoile pas les réelles causes de sa défaite, l’on est quand même tenté de remonter à l’histoire de parrainage de la candidate de l’opposition Reckya Madougou à la présidentielle de 2021. Rachidi Gbadamassi a été cité parmi ceux qui ont promis parrainer Madougou contre 70 millions de FCFA. A coup sûr, cette affaire est l’une parmi tant d’autres qui fâche son électorat de Parakou. Au lieu donc de soigner sa côte de popularité dans son fief électoral, qui a d’ailleurs fait perdre un siège au parti dans la 8è circonscription électorale, il s’apprête à semer la confusion et ensuite fait naitre une crise au sein de la formation politique Bloc Républicain. Même si aujourd’hui, Bio Tchané devrait quitter la tête du BR, la décision ne saurait venir de Gbadamassi, qui visiblement, ne digère toujours pas son échec. Par contre, dans le même temps, le président Patrice Talon, qui est le Chef de la majorité à laquelle appartient le BR, vient de renouveler sa confiance à Bio Tchané pour coordonner les actions de son gouvernement. Ce maintien de Bio Tchané, SGN du Bloc Républicain au sein de l’exécutif, prouve à suffisance sa fidélité aux idéaux de la bonne gouvernance de ce parti présidentiel de même que sa participation active et fulgurante aux dernières élections présidentielles et législatives. L’autre chose qui est remarquable, c’est que les dirigeants du BR, comme tous les acteurs politiques sont désormais soumis à la réforme du système partisan. Réformes à travers lesquelles, le chef de l’Etat a réussi à mettre fin à l’affairisme et l’argent de la corruption dans la politique au Bénin. Ce qui s’observe actuellement au sein du BR. Mais, si en voyant sa disparition du milieu politique après 20 ans au parlement, Gbadamassi arrive à prendre cette initiative de réclamer un changement à la tête du BR, c’est sans nul doute pour orchestrer d’autres manœuvres de parrainages pour 2026. Ce coup est loin de réussir. Gbadamassi tire donc sur ses propres pattes parce que la discipline de groupe s’impose à lui. Le débat n’est pas encore tranché au niveau du bureau politique, mais il va falloir que les dirigeants de ce parti prennent leurs responsabilités face à ce risque de déstabilisation qui se prépare. Le Chef de l’Etat aura également son mot à dire sur cette polémique honteuse qui prouve que les acteurs ne sont prêts pas à la mise œuvre des grandes réformes politiques qu’il entreprend depuis 2016.