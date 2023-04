Célébration des 10 ans du CEG Djeffa: Usagers et populations reconnaissants à Dieu et à feu Basile Dassi Dovoedo

Vues : 15

Emilienne Dovoedo Fayomi ici après la quête pour l’action de grace

Le collège d’enseignement général de Djeffa, dans la commune de Sèmè-Kpodji, département de l’Ouémé, a 10 ans. Cet évènement a été commémoré par les usagers de l’établissement. Outre cette commémoration, la mémoire d’un des hommes ayant contribué à l’émergence de plusieurs ressortissants de Djeffa, feu Basile Dassi Dovoedo (décédé depuis 34 ans), a été aussi honorée. C’était le samedi 15 Avril 2023, dans l’enceinte du Collège, lors de la messe d’actions de grâce.

Ce que vous devriez savoir : Les ressortissants de Djeffa ont célébré le 10e anniversaire de la création de leur collège d’enseignement général. En marges des activités programmées, il y a eu une messe d’actions de grâce. Cette messe a été animée par des chorales de l’église du christianisme céleste, de l’église protestante et d’autres animations. Elle a été célébrée par des pasteurs de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin. Au cours de ladite célébration qui a connu la présence de plusieurs personnalités et cadres de la localité, un vibrant hommage a été rendu au feu papa Basile Dassi Dovoedo ainsi qu’à Timothée Hounsa et Albert Dovoedo qui ne cessent de multiplier des actions sociales pour le développement de la localité. Des œuvres sociales qui permettent à plusieurs enfants de Djeffa de connaitre les portes de l’école. «Feu Basile Dovoedo est le fondateur de l’école primaire publique de Djeffa en 1956. Imprimeur, musicien de renon, Évangéliste hors pair, Basile Dovoedo avait initié plusieurs projets et structures de développement de notre pays », ont témoigné tous les filles et fils présents. Pour le président du comité d’organisation des 10 ans du ceg Djeffa et président de l’Association Wadagbé, James Kpakou, le Collège ne pourrait exister aujourd’hui si l’école primaire publique de Djeffa n’avait pas été créée. Un terrain de plus de deux hectares a été donné par le bienfaiteur. Selon les témoignages, les bois utilisés pour la charpente du premier bâtiment construit par feu Basile Dassi Dovoedo sont encore en état jusqu’à présent. A sa suite, le maire de Sèmè-Kpodji, Jonas Gbènamèto, a indiqué que «l’éducation est l’essence qu’il faut pour conduire un véhicule sur une distance infinie. Et les messieurs que nous célébrons aujourd’hui ont bien compris en s’investissant comme ils l’ont fait». «Je vous demande de leur faire un ban de reconnaissance », a-t-il déclaré avant d’inviter à la sécurisation des terres données à travers les actes de donation. Comme le feu Basile Dassi Dovoedo, père d’Emilienne Fayomi, Albert Dovoedo et Thimothée Hounsa travaillent à leur tour pour la poursuite des activités du Ceg de Djeffa. Ce qui est également très apprécié par les populations qui n’ont pas hésité à leur témoigner cela.

Par ailleurs : A sa création en 2013, les premières salles de classes du Ceg étaient dans les locaux de l’EPP Djeffa. Elles y sont restées 2 ans avant d’être transférées sur le nouveau site donné par Timothée Hounsa. Il faut mentionner que les premiers bâtiments du collège ont été construits par certains fils et filles de la localité. Ce à quoi le maire Jonas Gbènamèto a invité la jeune génération pour la poursuite des œuvres sociales en cours.

Anselme HOUENOUKPO