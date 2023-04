L’he Gérard Gbénonchi à propos de la gouvernance Talon: «Les pires opposants savent qu’une nouvelle dynamique  est en marche »

Vues : 70

« Grâce aux réformes courageuses mises en œuvre, les ressources fiscales ont été augmentées. Nos ressources financières ont doublé. Même les pires opposants savent qu’une nouvelle dynamique est en marche au Bénin. L’électricité est partout. L’eau potable est distribuée partout. Les cantines marchent bien. Je puis dire que la politique a changé au Bénin. La Criet est un gendarme qui donne la peur aux fossoyeurs de l’économie. Notre pays est mis sous orbite». Invité sur l’émission “Ma part de vérité” de la télévision et radio privée Golfe Tv/Fm ce dimanche, l’honorable Gérard Gbénonchi, deuxième vice-président du parti UP-R se dit fier des grands changements survenus depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir. « La physionomie de Cotonou a changé et même celle des grandes villes est transformée. Notre pays montre une bonne attractivité. Tout le monde félicite le travail qui se fait au Bénin. Des yeux qualifient et félicitent la transformation radicale qui se fait au Bénin. L’opposition qui avait boycotté les élections en 2019 se rendent compte aujourd’hui que rien n’est fait contre eux. Nous avons trois partis qui sont dignement représentés à l’Assemblée nationale. » Le nouveau rayonnement de la ville de Cotonou grâce aux nombreuses infrastructures de qualité qui y trônent désormais, est un exemple parmi tant d’autres, selon l’invité de Golf/TV. Au nombre des autres exploits réalisés sous Patrice Talon, il se réjouit de ce qu’Il n’y a plus de blocage dans les institutions avec des élections qui s’organisent désormais à bonne date.

La promotion de la gent féminine a également pris corps pour de vrai, à en croire Gérard Gbénonchi, qui cite entre autres, des réformes politiques qui ont permis, d’avoir depuis peu, 29 femmes élues députées. Il a également réagi à propos de la réélection du président Louis Vlavonou à la tête du parlement pour le compte de la 9ème législature. Pour lui, « c’est un homme rompu à la tâche ». Et de poursuivre : « Il a tous les outils nécessaires pour bien conduire ses missions» a-t-il indiqué. Au sujet de la proposition de loi portant amnistie initiée par les députés Démocrates, le président de la commission des finances, l’he Gérard Gbénonchi a fait savoir qu’elle n’est pas encore communiquée à la plénière. Car quand un projet de loi est déposé à l’assemblée nationale, il faut qu’elle passe par le filtre de l’acceptabilité. Mais ce fait n’est pas nouveau, selon lui, rappelant une loi d’amnistie votée par le parlement, promulguée par le président Patrice Talon en 2019 et qui avait permis à l’Etat de libérer de nombreux détenus politiques. Quant à la possibilité d’une nouvelle révision de la constitution évoquée par le président du parlement lors de l’ouverture de la première session ordinaire, an 2023, Gérard Gbénonchi, élu du peuple de la 11ème circonscription électorale, Gérard Gbénonchi pense que même si la révision de la constitution devrait avoir lieu, les députés ne vont pas toucher ses principes fondamentaux dont la laïcité et le nombre de mandats. Car pour lui, nul ne peut faire plus de deux mandats de sa vie, comme le stipule l’une des nouvelles dispositions. «Si on n’avait pas changé la constitution, on n’aurait pas 29 femmes députés. On n’aurait pas la Cour des comptes pour laquelle on nous félicite de par le monde entier. Même les États modernes révisent leur constitution pour se conformer aux nouvelles donnes» a-t-il affirmé. Quant aux nouveaux défis qui attendent l’UP-R, l’invité de Golf TV a indiqué « les responsables du parti se battent pour unir les militants, restructurer les cellules de base et les habituer à travailler ensemble. ». Un autre défi majeur qui les préoccupe davantage aujourd’hui est celui de l’emploi des jeunes pour lequel des séances de formation et de sensibilisation à leur profit s’organisent de plus en plus sur l’initiative du parti.

Christian Tchanou