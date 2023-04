Déclaration du chef de l’Etat lors de la visite de Paul Kagamé: Talon change d’opinion sur le « désert de compétences »  

Vues : 12

Aujourd’hui, il dit avoir observé un changement dans l’environnement. « Nous constatons que beaucoup de béninois rentrent pour venir travailler au Bénin. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement qu’ont les béninois de rentrer au pays. Ils sont fiers d’être béninois. Mon opinion a beaucoup changé sur ce point-là », a-t-il laissé entendre. Patrice Talon s’est ravisé. Le Bénin n’est plus un «désert de compétences » comme il le dénonçait au début de son premier mandat. A la faveur de la conférence de presse qu’il a tenue aux côtés du président du Rwanda, Paul Kagamé qui vient d’effectuer une visite d’Etat au Bénin, Patrice Talon n’a pas manqué aussi de donner les raisons pour lesquelles, il fait de temps en temps appel à des cadres étrangers pour assumer des fonctions spécifiques à ses côtés.« La coopération qui se traduit par l’échange des ressources humaines, montre bien qu’il n’y a pas que dans les pays développés, qu’il y a des compétences » a déclaré le Chef de l’Etat du Bénin, interrogé sur la nomination de plusieurs Rwandais dans l’administration béninoise. Patrice Talon a fait comprendre que cet échange de ressources humaines s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre le Bénin et le Rwanda. Pour lui, le Bénin dans ce domaine, n’a plus de complexe. « Nous allons chercher les compétences là où elle se trouve », a-t-il dit. Mais, il regrette que souvent, quand l’on fait appel à des européens, à des chinois, aucune critique n’est entendue. Au contraire, quand il s’agit des africains, on se demande si cette même compétence n’existence pas sur le terrain. « Je suis fier de ce que nous faisons. Les échanges des ressources se font de façon générale. Mais, cette fois-ci, nous avons eu des échanges spécifiques. Le domaine dans lequel le Rwanda a eu à nous d’avancer sur la conception, la mise en œuvre de certains projets nouveaux », a confié le Chef de l’Etat. Cependant, il note que par exemple dans la douane béninoise, il y a des Sénégalais, des Européens, des Antillais etc., Pour ce qui est de la sécurité avec le pays de Paul Kagamé, Patrice Talon a affirmé que « l’armée rwandaise est aguerrie ». Et si les civils sont acceptés, il se pourrait, selon ses explications, que les militaires rwandais soient déployés au Bénin pour lutter contre le terrorisme. « La coopération militaire pourra s’exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays et par ricochet au Bénin. Nous n’avons pas de limite dans l’expression de cette coopération. Elle peut aller dans la formation jusqu’au déploiement conjoint. Que cela ne soit pas pour nous un défi éternel », souligne-t-il. Le président a espoir que la situation, qui prévaut au Nord du Bénin, sera bientôt totalement maitrisée.

Alban TCHALLA