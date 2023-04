Jeu de tombola à Socar-Bénin: Deux clients remportent des billets d’avion pour Dubaï

Vues : 11

Remise du prix à l’heureux gagnant du mois de novembre

L’entreprise Socar-Bénin, spécialisée dans la vente des appareils électroménagers de marque LG, a organisé dans la soirée du vendredi 14 avril 2023, une cérémonie d’ouverture de tombola au profit de ses clients. Le tirage au sort s’est déroulé en présence de la Directrice de l’entreprise, d’un huissier de justice, des clients et autres personnalités.

Ce que vous devriez savoir : Dans le but de fidéliser ses clients et les amener à participer à l’amélioration et la promotion des articles de Socar Bénin, l’entreprise offre chaque année des récompenses aux clients qui achètent des appareils électroménagers ou électroniques au cours de l’année. Pour cette édition 2023, Socar Bénin a décidé d’offrir deux billets d’avion à destination Cotonou-Dubaï aux gagnants de la tombola. Ainsi, 498 clients ont été choisis pour le tirage au sort dont 136 clients du mois de novembre et 362 clients du mois de décembre 2022. Sous les yeux vigilants de l’huissier et des clients, une personne neutre a tiré à chaque tirage un nom. Pour le mois de novembre, c’est le client Maxime Adri qui a été l’heureux gagnant de cette tombola. Pour celui de décembre, c’est Williams Anato qui a bénéficié de ce billet d’avion pour une destination prisée.

Ce que disent les participants : À l’entame du tirage au sort, la Directrice générale de Socar Bénin a salué la présence de tout un chacun et a souhaité bonne chance aux participants. Après elle, c’est le tour du Directeur d’exploitation opération manager de Socar Bénin, Rodolphe Badokonon de rappeler les règles du jeu avant le tirage. « Les clients éligibles à cette loterie sont uniquement ceux qui ont payé un appareil en Novembre ou en décembre 2022. La tombola est uniquement pour les particuliers, pas pour les entreprises ni pour les associations », souligne-t-il. Après le tirage au sort, il a fait savoir que cette initiative vise à récompenser la fidélité des clients et les amener à se sentir confiant. « Nous avons commencé il y a quelques années. Cela nous permet également d’être à l’écoute des clients qui nous font des propositions pour l’amélioration des produits et prestations. Nous avons choisi la ville de Dubaï parce que c’est une bonne destination et cela va leur permettre de découvrir cette belle ville. Les gagnants vont bénéficier d’un séjour de 7 jours en couple, dans un hôtel 4 étoiles, des promenades et le tour de la ville », fait-il savoir.

Une opportunité qui a sidéré le gagnant du mois de novembre, Maxime Adri. Il a exprimé toute sa satisfaction et a remercié l’entreprise pour cette belle initiative. « J’allais prendre un oufer quand mon ami m’a conseillé d’aller l’acheter ici et c’est ce que j’ai fait et je suis très content d’être le gagnant de ce soir. Je remercie les responsables de l’entreprise et j’invite les populations à acheter des appareils de qualité chez Socar-Bénin », conseille-t-il.

Entre les lignes :Socar-Bénin est une entreprise installée au Bénin, spécialisée dans la distribution et la vente d’appareils électroménagers de marque XEROX, LG. Elle s’est donnée pour objectif de mettre au service de sa clientèle, des appareils de haute gamme, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant. Ceci pour leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien. Au nombre des appareils qu’elle met à la disposition du public on peut citer : des réfrigérateurs, home cinéma, oufers, écrans plasma, climatiseurs, lave-linge, et autres, tous de marque LG.

Assise AGOSSA