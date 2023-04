Ancb/Bilan gestion 2022: Luc Atrokpo et son équipe satisfaits des performances enregistrées

Vues : 4

Après un an de conduite des programmes d’activités de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb), les maires membres du bureau de ladite association se sont retrouvés à Bohicon pour faire le bilan, évaluer les résultats obtenus et projeter d’autres perspectives. A cet effet, pour les activités menées au cours de l’année 2022, dont le rapport a été exposé aux participants, de très grands progrès ont été observés. Les membres du bureau de l’Ancb, ont exprimé à l’unanimité toute leur satisfaction de la présentation complète des activités dans ce rapport. Ils ont, par la suite, validé ledit rapport d’activités. Selon eux, le bilan du maire Atrokpo n’est pas constitué que d’actions de solidarité et de soutien aux communes. C’est aussi une dynamique prospective qui accompagne le gouvernement dans ses priorités d’actions de développement. Pour sa part, le président de l’Ancb, Luc Atrokpo a fait remarquer que les mérites ne sont pas à lui seul, mais également au Chef de l’État et son gouvernement ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers de l’ANCB, qui n’ont ménagé aucun effort dans toutes les activités de l’association par leur soutien financier, technique et bien d’autres. Faut-il le rappeler, l’Ancb est créée en novembre 2003 au lendemain de l’installation de la première mandature des conseils communaux et municipaux. Elle est la structure faîtière regroupant les 77 communes béninoises et s’est révélée comme un interlocuteur incontournable dans les relations qui lient les communes aux acteurs de la décentralisation au Bénin. Fidèle à sa devise qui fait de la bonne gouvernance, une base essentielle du développement local durable et de la démocratie à la base, l’ANCB est assurée par un bureau national que préside le maire Luc Sètondji Atrokpo. Ce bureau est appuyé par un Directeur exécutif.

Alban TCHALLA