Visite d’Etat du président Rwandais au Bénin: Talon et Kagamé engagent une  coopération militaire “sans limite”

Sur l’invitation du Président de la République, Patrice Talon, le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, a effectué, du 14 au 16 avril 2023, une visite d’État à Cotonou. Au terme de cette visite, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays dont le renforcement militaire pour lutter contre le terrorisme.

Patrice Talon et Paul Kagmé

Que faut-il retenir : Reçu au Palais de la Marina dans la matinée du samedi 15 avril 2023, avec sa délégation, Paul Kagamé et le président Patrice Talon ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Au terme d’un tête-à-tête entre les deux chefs de l’Etat, une séance de travail a réuni les membres des deux délégations suivi d’un communiqué conjoint lu par le ministre des Affaires Étrangères du Bénin, Aurélien Agbénonci. Selon ce communiqué, les deux Chefs d’État se sont félicités de la qualité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Bénin et le Rwanda. Ils ont souligné la régularité des consultations politiques entre les deux pays ainsi que la richesse de leur partenariat stratégique notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l’économie et de la recherche et ont réaffirmé leur ferme volonté d’œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples. Dans cette dynamique, les deux Chefs d’État ont convenu de la signature, entre les deux pays, des instruments juridiques dans les domaines de la non double imposition, l’agriculture ; le numérique ; la gouvernance locale ; le développement durable ; la coopération militaire ; la coopération commerciale et industrielle ; le tourisme ; et la promotion des investissements.





Sur le plan sécuritaire : La menace terroriste au Sahel et son extension vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest était au centre des discussions. De ce fait, Patrice Talon et Paul Kagamé se sont engagés à la renforcer pour la sécurité de tous. « La Coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda est sans limite et peut aller, si besoin s’impose, dans les déploiements conjoints. Mais je sais que d’ici peu, la situation au Nord de notre pays sera totalement maîtrisée de sorte que nous n’aurions pas besoin d’en arriver là », a dit le président Talon. Pour sa part, Paul Kagamé a salué le leadership de son homologue Talon ainsi que les efforts de son gouvernement dans la mise en œuvre d’une réponse multisectorielle adaptée à ce phénomène.

Sur le plan continental : Le président Talon et son hôte ont échangé leur point de vue sur les opportunités offertes aux pays africains dans le cadre de l’opérationnalisation de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Ils se sont félicités de la convergence de vues sur l’ensemble des questions sous régionales et internationales.





A propos de l’échange des ressources humaines : Les deux présidents se sont réjouis de l’existence entre les deux pays d’un mécanisme de coopération technique et d’échanges de cadres spécialisés qui a déjà permis aux experts de chaque pays d’être déployés dans l’autre, en raison de leurs expertises et savoir-faire. À ce sujet, notamment en ce qui concerne la présence des Rwandais à des postes de haute responsabilité au Bénin, les deux Chefs d’État se sont dit très décomplexés. Le président Patrice Talon a d’ailleurs saisi cette opportunité pour dire sa fierté de voir les choses s’améliorer sur le plan de la compétence de ses concitoyens. « Les choses se sont beaucoup améliorées. L’environnement a beaucoup changé. Plusieurs Béninois qui partaient pour vendre leurs compétences ailleurs, restent désormais au pays. Plusieurs autres rentrent pour servir leur pays. J’en suis fier », confie-t-il. Pour Paul Kagamé, les réformes sont engagées par le président Patrice Talon pour faire du Bénin, une place de choix pour l’innovation et la recherche ainsi que sa détermination à investir dans le développement du capital humain et l’économie du savoir, en vue de réaliser la croissance et créer des emplois qualifiés.





Par ailleurs : Après sa rencontre avec le président Talon, le président Paul Kagamé et sa délégation ont visité les installations de l’Agence de Développement de Sèmè-City, intéressée à établir des partenariats avec des Institutions rwandaises similaires. Au cours de cette visite, et en présence de plusieurs ministres, membres du gouvernement du Bénin, le président rwandais a entretenu les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les responsables de start-ups sur le leadership de la jeunesse africaine et l’avenir du Continent. Il faut préciser que pour consolider les liens, Kagamé a invité le président Talon, à effectuer très prochainement une visite officielle au Rwanda. Notons que dans ce même sens, Cotonou va accueillir avant la fin de l’année 2023, la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-rwandaise, en vue du suivi des questions d’intérêt commun.

Alban TCHALLA