Loi d’amnistie: Distel Amoussou évoque « un problème de  respect de la justice »

Consultant Média Communication et Chroniqueur politique, Distel Amoussou était l’invité du dimanche sur Esae TV le 02 avril 2023. Il a opiné sur le thème : « Loi d’amnistie, polémique autour du troisième mandat et situation au BR ».

Sur la loi d’amnistie : L’invité Distel Amoussou a fait savoir à l’entame de cette émission lorsqu’il a été interrogé sur la proposition de loi d’amnistie initiée par les élus Démocrates, qu’il s’agit d’une conséquence de leurs divers engagements pris lors de la période électorale et qui ont consacré leur élection au parlement. « C’est de bon droit. Ils ont conclu ce marché dans le fonds de la campagne électorale. C’est une promesse de campagne. Ne rien faire, les exposerait à une analyse critique des électeurs », fait-il observer. Maintenant, il se trouve qu’avec la configuration actuelle du parlement, Les Démocrates à eux seuls, ne pourront pas faire passer cette loi. Pour Distel Amoussou, ils doivent dialoguer que ce soit avec les élus de la majorité, les têtes couronnées et autres acteurs de la politique. « Ils doivent faire la diplomatie parlementaire », a-t-il consseillé. Outre les démarches que doivent faire les Démocrates avant de déposer cette proposition de loi, l’invité de Esae TV a fait remarquer qu’« elle pose le problème du respect de la justice béninoise ». Il va plus loin pour déplorer les termes utilisés dans la déclaration de cette proposition de loi. « Il n’y a pas de détenus et exilés politiques, mais il y a des hommes politiques qui se sont retrouvés en affront avec les lois de la République », observe-t-il. A ce sujet, il a fait savoir que des milliers de béninois croupissent en prison, mais l’on se préoccupe uniquement que des conditions de Aïvo et Madougou. « Il y a une prédominance des hommes politiques », regrette-t-il.

Polémique autour du 3è mandat : Concernant la question du 3è mandat, il a expliqué que Patrice Talon a été clair et limpide. Il ne fait rien dans ce sens pour faire dicter sa position. Selon Distel Amoussou, il ne peut en être autrement. Cependant, après Talon, il y aura un candidat pour le prolongement du système. « Il n’y a pas d’hypothétique autour d’un 3è mandat de Talon. Ce sujet, il faut le plier. Il n’y aura pas troisième mandat, mais il y aura pérennisation du système qui porte le développement du Bénin. Le Bénin a trop sombré de l’éternel recommencement », a souligné l’invité de l’émission. Il craint toutefois qu’en 2026, qu’aucun parti ne soit capable de secréter de ses entrailles un futur président de la République.

Situation au BR : S’agissant des couacs observés ces derniers jours lors de la désignation des nouveaux maires au sein du BR, Distel Amoussou a rassuré qu’il ne se passe rien de mauvais au sein du parti. « Le Bloc Républicain est un parti structuré et bien organisé. C’est des textes qui fonctionnent », note-t-il. Pour lui, personne n’applaudit la désignation de l’autre lorsqu’on est soi-même ambitieux du poste. « Il se trouve que le parti a ses instances de décisions. L’instance analyse les intérêts du parti, les avantages futurs et finit par penser à la consolidation des bases du parti. Si le parti identifie une personne qui incarne ce profil, il impose aux autres d’accompagner ce profil », précise-t-il pour inviter les conseillers à la discipline de groupe.

Alban TCHALLA