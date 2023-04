Grogne contre la Haac: Les journalistes réclament leur carte de presse

Vues : 2

Près d’un an d’attente de leur carte de presse, les professionnels des médias se sont réunis, le mardi 4 avril 2023, sous invitation de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) pour lancer l’opération « Ma carte de presse, je l’exige maintenant ! ». L’objectif de cette opération est de revendiquer auprès de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), les cartes de presse des journalistes remplissant les conditions requises. En conférence de presse, à la maison des médias de Cotonou, la présidente de l’Union, ZakiatouLatoundji et son équipe ont invité tous les acteurs des médias, du nord au sud, de l’Est à l’Ouest en passant par le centre à rester prêtspour toute opération qui concourt à l’aboutissement heureux de cette «noble et commune revendication».

En effet, suite à un communiqué de la Haac, les acteurs de la presse ont déposé courant mai 2022, les pièces à fournir pour l’établissement ou le renouvellement de leurs cartes de presse. Malgré la fin des travaux depuis plusieurs mois par la commission en charge du processus, les cartes de presse ne sont toujours pas encore délivrées aux ayants droit. L’UPMB s’étonne et s’indigne de la lenteur notée au niveau de la l’organe de régulation des médias dans le processus de délivrance de la carte de presse.

Assise AGOSSA