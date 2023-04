Musée MuRAD et réhabilitation des sites royaux d’Abomey: Le gouvernement acte la concrétisation d’un projet mémorial

Vues : 6

Les travaux lancés ce mardi à Abomey en présence des responsables de l’ANPT et des partenaires

Lancé en 2021, le projet de création du musée des amazones et des rois du Danxomé (MuRAD) et de valorisation du site palatial d’Abomey, est à sa phase d’opérationnalisation. Une délégation de l’Agence Nationale de développement des Patrimoines Touristiques (ANPT) ; de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Expertise France (EF) était sur les lieux à Abomey, ce mardi 04 avril 2023, et a procédé au lancement des travaux.

Ce que vous devriez savoir : D’un coût global de 37. 959 milliards FCFA,la construction du Musée MuRAD et la réhabilitation des sites royaux d’Abomey seront bientôt une réalité. Ce projet d’envergure intervient dans la dynamique du retour des biens culturels du Bénin et marque la volonté du gouvernement à valoriser le patrimoine culturel national pour en augmenter l’attractivité touristique. Grâce à un soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD), le projet qui sera bientôt réalisé, va contribuer à valoriser les pièces et les œuvres du site, à renforcer la programmation culturelle et à diversifier les collections exposées. Pour répondre aux enjeux du PAG, il entend également attirer un public plus large à travers le projet scientifique et culturel du futur établissement site/musée d’Abomey.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Selon les responsables de l’ANPT, l’objectif est de promouvoir un tourisme national et international autour de l’histoire des amazones et des rois d’Abomey et du royaume de Danxomè. Il s’agit pour eux de construire un musée aux standards internationaux de conservation des collections et de confort des visiteurs pour présenter de façon vivante l’histoire du royaume de Danxomè et de réhabiliter les palais emblématiques des rois Ghézo, Glèlè, Béhanzin et Agoli-Agbo. Ils vont aussi aménager une promenade patrimoniale sur le site palatial historique d’Abomey pour favoriser sa compréhension et son admiration par les publics. Les capacités techniques et les perspectives socio-économiques des acteurs publics et privés concourant à la valorisation et protection du site et à son exploitation touristique seront également renforcées.

Entre les lignes : Pour mettre en valeur le site historique d’Abomey (site palatial et nouveau musée), le projet s’attachera enfin à accompagner la définition, l’effective mise en place et le soutien au cours des premières années du modèle de gouvernance et de gestion du futur établissement en charge de l’ensemble musée/site d’Abomey. Un plan d’assistance technique et de renforcement des capacités en termes de protection, conservation et valorisation de ce patrimoine, sera parallèlement mis en œuvre à cet effet. Le site classé au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO depuis 1985 couvre une superficie de 47 hectares entourée d’une zone tampon bien délimitée. En plus des dix palais, la cour des Amazones, vaste espace non bâti d’une superficie d’environ 4 hectares, se situe entre le palais du roi Gbéhanzin (actuellement fermé au public) et le palais du roi Glèlè. Enfin, une zone non-construite jouxtant la cour des Amazones abrite un arbre sacré où les épouses du roi viennent faire des sacrifices annuels. Il faut noter qu’en marge de ce lancement, la délégation a visité les sites sous la responsabilité du Directeur du Programme Musées (DPM) de l’ANPT et du Gestionnaire du site des Palais Royaux d’Abomey.

Alban TCHALLA