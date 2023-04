Formation des organisations, groupements et associations professionnels : La CCI-Bénin outille des femmes entrepreneures sur le genre

Vues : 4

La chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) a organisé une formation au profit des femmes entrepreneures sur le thème : «Le genre, l’inclusion sociale et l’importance de la stratégie genre en entreprise ». La cérémonie d’ouverture des travaux de cet atelier s’est déroulée, le mardi 4 avril 2023, à la Salle Polyvalente de l’institution.

Malgré le rôle indispensable des femmes entrepreneures dans l’accroissement de l’économie béninoise, elles restent marginalisées en raison de certaines normes et traditions socioculturelles. C’est donc pour mieux sensibiliser les cheffes d’entreprises sur cet enjeu et leur garantir un partage équitable des ressources et responsabilités, que la CCI-Bénin, suivant les diverses actions qu’elle mène pour la promotion de l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes, a initié cette formation au profit d’une cinquantaine de femmes entrepreneures. Pendant trois jours, ces femmes entrepreneures vont partager entre elles des expériences et des connaissances afin de mieux s’en sortir dans le monde des affaires. A l’entame de la formation, la secrétaire générale par intérim de la CCI-Bénin, Joelle Videhouénou, a fait savoir que cette formation est d’une importance capitale pour les femmes entrepreneures parce qu’elles« représentent des agents économiques très dynamique, détiennent le tiers de l’ensemble des entreprises, sont les principaux leviers du bien-être familial et jouent un rôle indispensable au sein de leur nation respective ». Dans son allocution d’ouverture, elle a souligné que, « cet atelier de formation vise à sensibiliser les cheffes d’entreprises à la question de l’égalité femme et homme au sein de l’écosystème de l’entreprenariat et ainsi permettre la prise en considération de l’ensemble des questions de genre dans sa stratégie et son fonctionnement en tant qu’enjeux essentiels à la réussite ». Elle a, pour finir, exhorté les participantes à faire preuve d’ouverture d’esprit afin de s’imprégner des différents modules de formation qui leurs seront offerts.

Avec un programme bien garni, cette formation permettra à ces femmes entrepreneures non seulement d’acquérir des techniques d’organisation pour l’amélioration de leur secteur d’activité mais aussi de revendiquer leur droit.

Assise AGOSSA