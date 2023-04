Édition 2023 du concours Prolaf: Le SG/CNPF Paulin Dohon Agbetokpanhoun lance les épreuves à Abomey

Vues : 2

La phase nationale du concours de la Promotion de la langue française (PROLAF), édition 2023, organisée par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci s’est déroulée le samedi 1er Avril 2023. C’est le Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie (CNPF), Paulin Dohon Agbetokpanhoun qui a procédé au lancement de la composition au CEG 1 d’Abomey dans le Département du Zou. Après correction des copies et à l’issue des délibérations, les lauréats au nombre 19 sont connus.

Dans le cadre de la célébration de l’Édition 2023 de la Journée internationale de la francophonie, plusieurs activités culturelles, scientifiques et sportives ont démarré sur toute l’étendue du territoire national dont le concours de promotion de la langue française Prolaf. Ce concours a pour objectif de promouvoir la langue française qui est d’ailleurs la langue de travail au Bénin, d’une part, et celle de l’éducation, de la formation et de la recherche, d’autre part. Pour cette année, le concours de la Promotion de la langue française (PROLAF) organisé au profit des élèves de 6ème en terminale, a pris en compte plus de 4000 candidats répartis dans 14 centres. Venus des 12 départements du Bénin, ces candidats ont composé la dictée et l’expression écrite. Au terme de la phase départementale qui s’est tenue le 25 mars dernier, trois candidats ont été retenus de la 6ème en terminale pour représenter chacun des 12 départements en ce qui concerne l’étape nationale. Ces derniers ont été soumis à nouveau aux différentes épreuves proposées à l’occasion de cette ultime phase.

Il faut noter que les 19 lauréats, toutes catégories confondues, seront primés lors de la célébration de la Nuit de la Francophonie qui va se dérouler à Natitingou plus précisément à la maison de TV5 fin Avril 2023.

Assise AGOSSA